مجری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: تولید تجمعی گاز غنی این فاز به میزان ۱۶.۶ میلیارد مترمکعب رسید که ارزش حرارتی این میزان گاز غنی برداشت شده، معادل حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کیوان طریقتی گفت: از زمان آغاز تولید گاز غنی در فاز ۱۱ پارس جنوبی تاکنون، تولید روزانه این فاز به حدود ۲۴ میلیون مترمکعب رسیده‌است که این میزان تولید، نقشی مهم در تأمین انرژی کشور، افزایش برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی و صیانت از منافع ملی داشته است.

یازدهمین چاه فاز اا در آستانه بهره‌برداری

وی ادامه داد: همزمان با تداوم برنامه توسعه این فاز، عملیات جریان‌دهی اولیه و اسیدکاری یازدهمین حلقه چاه سکوی SPD۱۱B نیز با موفقیت به پایان رسید و این چاه پس از اتصال به سکوی بهره‌برداری، بتدریج روزانه حدود ۲.۳ تا ۲.۵ میلیون مترمکعب گاز غنی به ظرفیت تولید فاز ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی اضافه خواهد کرد و تولید روزانه این سکو را به حدود ۲۶ میلیون مترمکعب گاز غنی افزایش خواهد داد.

طریقتی، با اشاره به شرایط خاص عملیاتی ماه‌های گذشته گفت: طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در جریان جنگ تحمیلی سوم، با وجود محدودیت‌های عملیاتی، اختلال در مسیرهای لجستیکی و افزایش مخاطرات فعالیت در خلیج فارس، تا آخرین زمان ممکن به عملیات حفاری ادامه داد.

وی تأکید کرد: در همه مراحل فعالیت، رعایت دقیق الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی مراجع ذی‌صلاح، در اولویت تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات اجرایی قرار داشت و همین رویکرد موجب شد ضمن حفظ سلامت نیروی انسانی، از تجهیزات و تأسیسات پروژه نیز به‌خوبی صیانت شود.

مجری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با قدردانی از تلاش‌ متخصصان شرکت پتروپارس به عنوان پیمانکار این طرح، افزود: کارکنان عملیاتی، متخصصان و نیروهای پشتیبانی پروژه در این دوره با تعهد و مسئولیت‌پذیری بالا، آمادگی عملیاتی طرح را حفظ کردند و زمینه لازم را برای ازسرگیری سریع فعالیت‌ها در شرایط ایمن و پایدار فراهم ساختند؛ رویکردی که گامی مهم در مسیر پایداری تولید گاز به‌ویژه در ماه‌های پیش‌رو به شمار می‌رود.

طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، به‌عنوان آخرین طرح از فازهای ۲۴گانه این میدان مشترک، در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) به شرکت پتروپارس واگذار شده‌است.

توسعه این فاز مرزی از ابتدای دولت چهاردهم با شتاب بیشتری دنبال شد؛ به‌گونه‌ای که تولید روزانه گاز از حدود ۱۲ میلیون مترمکعب در پایان مرداد ۱۴۰۳ به بیش از ۲۴ میلیون مترمکعب در دی‌ماه ۱۴۰۴ رسید که رشد بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین با بهره‌برداری از یازدهمین چاه این فاز، تولید روزانه سکوی SPD۱۱B به حدود ۲۶ میلیون مترمکعب گاز غنی افزایش خواهد یافت.