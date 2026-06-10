سخنگوی وزارت خارجه گفت: آمریکا با پیام‌های متناقض، تغییر مکرر مواضع و مطالبات و همچنین نقض مکرر آتش‌بس، به روند دیپلماتیک آسیب می‌زند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: روند دیپلماتیک در خلأ اتفاق نمی‌افتد. برای پیشبرد هر مذاکره‌ای یا فرایند دیپلماتیکی، نیازمند یک فضای حداقلی هستید تا بتوانید کار دیپلماسی را پیش ببرید.

وی افزود: متاسفانه، آمریکا با پیام‌های متناقض، تغییر مکرر مواضع و مطالبات و همچنین نقض مکرر آتش‌بس، به این روند آسیب می‌زند. رژیم صهیونیستی نیز با نقض‌های مکرر آتش‌بس در لبنان به این روند لطمه می‌زند.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: هر روند دیپلماتیکی از توسل به زور و اقدامات غیرقانونی متضرر می‌شود.

بقائی با بیان اینکه دیپلماسی و میدان دو امر جدا از هم نیستند؛ این دو در کنار یکدیگر، ابزاری برای صیانت از منافع و امنیت ملی ایران هستند، عنوان کرد: در هر کجا که لازم باشد، نیرو‌های مسلح ما با اقتدار به دشمن پاسخ می‌دهند.

وی یاداور شد: اتفاقی که دیشب افتاد نشان داد که نیرو‌های مسلح شجاع ایران در دفاع از کشور درنگ نمی‌کنند.

وی گفت: در حوزه دیپلماسی نیز ارکان حاکمیت کاملا هماهنگ هستند و در هر کجا که لازم باشد، از ابزار دیپلماسی و هر جا که اقتضا کند، از نیروی نظامی برای دفاع از کشور استفاده خواهند کرد.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: دیشب در میدان به مقتدرانه‌ترین شکل ممکن به دشمن چنگ و دندان نشان دادیم.

وی تاکید کرد: ایرانی‌ها با شجاعت و با خونسردی و با شناخت همه دارایی‌ها و سرمایه‌های تمدنی فرهنگی و اندیشه‌ای‌شان برای مقابله با شیطنت دشمن آماده هستند.

منبع: مهر

برچسب ها: سخنگوی وزارت خارجه ، آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۱ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
به قول رهبر شهید ومظلوم : آمریکا می‌خواهد ایران را ببلعد .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۰ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
بعداز اینهمه بد عهدی دشمن هنوز به مذاکره فکر می‌کنید؟؟؟
واقعا شرم آوره ...
آمریکا داره با پروژه های توافق و مذاکره با همه تون بازی میکنه . فهمیدنش اصلا سخت نیست . افتادین توی تله مذاکرات .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ترسو نباشید برای امنیت مردم بمب اتم رونمایی کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
مذاکره فقط تله سیاسی برای کنترل ایران و گرفتن امتیاز از ایران است. یک فرد عادی و بی‌سواد هم این رو می‌فهمه ولی بعضیا اصرار دارند که نه، شما ساکت باشید ما بهتر می‌فهمیم.
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Iran (Islamic Republic of)
آملا اسحاق رسول
۱۳:۲۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
سلام جناب سخنگو ،،دیپلماسی را باور دارید؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
چقدر خوبه یه جاهایی شبیه شهید امیر عبداللهیان هستید برعکس خیلی ها
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