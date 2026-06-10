ارشد نظامی ارتش در فارس و کهگیلویه و بویراحمد، پایداری مردم را پشتوانه اقتدار دفاعی کشور دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امیر سرتیپ ابوالقاسم رضایی در مراسم غبارروبی و عطرافشانی حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین (ع) با تأکید بر نقش معنویت در تقویت توان رزمی نیرو‌های مسلح، از ایستادگی ملت ایران در بیش از ۱۰۰ روز شرایط جنگی قدردانی کرد و آن را پشتوانه راهبردی اقتدار دفاعی کشور دانست.

 ارشد نظامی ارتش در منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه «اقتدار نیرو‌های مسلح تنها در تجهیزات پیشرفته خلاصه نمی‌شود»، اظهار داشت: اقتدار واقعی زمانی شکل می‌گیرد که آمادگی رزمی با ایمان و معنویت درهم آمیخته باشد. حضور در این بقاع متبرکه، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های والای اسلام و شهداست و به ما یادآوری می‌کند که سربازان این سرزمین پیش از هر چیز به سلاح ایمان مجهز هستند.

امیر ضایی با اشاره به جایگاه مذهبی شیراز افزود: وجود مضجع شریف حضرت سید علاءالدین حسین (ع) و دیگر امامزادگان واجب‌التعظیم، این شهر را به یکی از کانون‌های مهم معنوی کشور تبدیل کرده است و برای ما نظامیان، شرکت در آیین غبارروبی این آستان مقدس، نوعی پالایش روحی و تجدید روحیه برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم است.

ارشد نظامی ارتش در منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از مردم ایران گفت: دشمنان در محاسبات خود یک مؤلفه اساسی را نادیده می‌گیرند و آن اراده و صبر ملت ایران است. مردمی که بیش از ۱۰۰ روز در شرایط ویژه و جنگی، با آرامش، بصیرت و انسجام در کنار کشور ایستادند، نشان دادند که پیوند ملت و نیرو‌های مسلح ناگسستنی است.

او تصریح کرد: ایستادگی این ملت در برابر فشار‌های روانی و تهدیدات، کمتر از حضور در خط مقدم نیست. همین پایداری ۱۰۰ روزه بود که بسیاری از نقشه‌های دشمنان برای بی‌ثبات‌سازی کشور را ناکام گذاشت و پشتوانه‌ای مطمئن برای فرزندانشان در نیرو‌های مسلح فراهم کرد.

ارشد نظامی ارتش در منطقه فارس همچنین تأکید کرد: امنیت پایدار امروز کشور، مرهون خون شهدا و همراهی مردم است و نیرو‌های مسلح با تمام توان، پاسدار آرامش و امنیت زائران، مجاوران و همه آحاد ملت خواهند بود.

مراسم غبارروبی حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین (ع) با قرائت دعا، عطرافشانی ضریح و تجدید میثاق حاضران با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی به پایان رسید.

برچسب ها: ارتش ، ملت ایران ، ارشد نظامی ارتش
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