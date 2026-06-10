سازمان حج و زیارت اعلام کرد پرواز‌های بازگشت حجاج ایرانی طبق برنامه در حال انجام است و پرواز‌های شامگاه ۱۹ خرداد ماه طبق زمان انجام گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، در اطلاعیه شماره ۴ این سازمان آمده است: عملیات بازگشت حجاج کشورمان با همکاری شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با قوت و مطابق برنامه دنبال می‌شود و بعد از سرگیری پرواز‌ها تاکنون هیچ‌گونه وقفه‌ای در روند بازگشت زائران ایجاد نشده است.

در این اطلاعیه با اشاره به برخی پرسش‌ها و ابهامات مطرح‌شده از سوی بعضی خانواده‌ها طی ساعات گذشته تأکید شده است که عملیات بازگشت حجاج طبق برنامه در حال انجام بوده و زائران و خانواده‌های آنان به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند.

همچنین پرواز‌های انجام‌نشده روز ۱۸ خرداد که به دلیل برخی محدودیت‌ها متوقف شده بود، در برنامه پروازی قرار گرفته و زمان‌بندی آن به کاروان‌ها اعلام شده است.

ضمنا با توجه به حضور زائران تا روز ۲۴ خرداد ماه در سرزمین وحی، تمامی خدمات اجرایی و رفاهی به صورت کامل ادامه دارد.

برچسب ها: حجاج ، حج و زیارت
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