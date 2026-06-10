با وجود آمادگی نتانیاهو برای انتخابات، ابراز تردید ترامپ درباره آینده او و مخالفت ۶۰ درصدی صهیونیست‌ها با نامزدی مجددش، بقای سیاسی او را مبهم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل را زیر سوال برد؛ همزمان نتایج یک نظارت‌سنجی نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد صهیونیست‌ها با نامزدی او برای یک دوره دیگر مخالفت هستند.

نتانیاهو که طولانی‌ترین دوران نخست‌وزیری را در رژیم تروریستی اسرائیل دارد، هیچ نشانه‌ای از کناره‌گیری از انتخابات کنست که برای پاییز امسال برنامه‌ریزی شده، بروز نداده است و با وجود اینکه تاریخ رسمی انتخابات هنوز تعیین نشده، خود را برای کارزار انتخاباتی آماده می‌کند.

بسیاری از افراد، نتانیاهو را مسئول اصلی شکست‌های پیش از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ می‌دانند و او را به فساد مالی و تضعیف نهاد‌های دموکراتیک متهم می‌کنند؛ با این حال، گروهی دیگر از عملکرد او در دوران جنگ و روابط نزدیکش با ترامپ تمجید می‌کنند.

ترامپ در جریان یک مصاحبه درباره جنگ با ایران، به خبرنگار شبکه «ای‌بی‌سی نیوز» ادعا کرد: «نمی‌دانم بی‌بی می‌خواهد ادامه دهد یا نه، او دوران حرفه‌ای شگفت‌انگیزی داشته است. آیا او می‌خواهد ادامه دهد؟ چون او نخست‌وزیر دوران جنگ است.»

از سوی دیگر، نظرسنجی یک موسسه صهیونیستی نشان داد که ۶۱ درصد از صهیونیست‌ها معتقدند نتانیاهو نباید نامزد شود. در مقابل، ۳۵ درصد از صهیونیست‌ها بر این باورند که او باید در انتخابات شرکت کند.

در جناح راست، اکثریت ۶۹ درصدی معتقدند نتانیاهو باید نامزد شود، در حالی که اکثریت قاطعی در طیف‌های سیاسی مرکز و چپ و همچنین در میان اعراب اسرائیلی با نامزدی او مخالفند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۶۱ درصد از اسرائیلی‌ها از تعیین سقف حداکثر دو دوره ریاست برای نخست‌وزیران آینده حمایت می‌کنند.

منبع: آر تی

برچسب ها: ترامپ و نتانیاهو ، نخست وزیر اسرائیل
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
همین حرف ترامپ به سود نیتانیاهو در انتخابات است . ترامپ مثل اهالی برره از افعال معکوس استفاده کرده .
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
باز معلوم شد این سگ هار کودک کش صهیون قلاده اش در دست کیست
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
نتانیاهوی کثیف همیشه در قدرت باقی می ماند چون آمریکا ازش حمایت می‌کند مگه اینکه جمهوری اسلامی زیر موشک لهش کند مردم خاورمیانه از شرش رها بشن
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
اسراییل باطن امریکاست.
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
این دو تا حرومزاده باید ترور بشن تا دنیا نفس بکشه
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
جنگ زرگری!!!
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
لعنت به شما واون دعوای زرگریتون
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ان شاء الله هر دوی شما نابود شوید و از روی زمین محو گردید. این خواسته ما از خداوند است
۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
بگو ان شاالله امریکا و اسراییل از روی زمین محو شوند. این طوری دعا کن.
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