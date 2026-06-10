باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت ۲۰ خرداد، روز ملی فرش دستباف، نمایشگاه یک‌روزه «تار و پود تمدن» همراه با آیین زنده قالی‌بافی در شیراز برگزار شد و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در این مراسم فرش دستباف را «ستون فقرات اقتصاد مقاومتی» و ابزاری مهم برای اشتغال‌زایی پایدار دانست.

این نمایشگاه روز چهارشنبه در محل اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با حضور کریم مجرب مدیرکل صمت فارس، مهدی پارسایی معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس، تشکل‌های بخش خصوصی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران حوزه فرش برگزار شد.

کریم مجرب در این مراسم با اشاره به اهمیت فرش دستباف در اقتصاد و فرهنگ ایران اظهار داشت: هر دار قالی دریچه‌ای به سوی توانمندسازی اقتصادی، به‌ویژه برای بانوان روستایی است و این هنر-صنعت نقش مهمی در اشتغال پایدار دارد.

او با بیان اینکه فرش دستباف از دیرباز نماد ایران و مروج فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی در جهان بوده است، افزود: فرش فارس با نقوش اصیل قشقایی و طرح‌های نفیس شیراز از ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است، اما سهم صادراتی آن هنوز با ظرفیت واقعی فاصله دارد. به گفته وی، توسعه بازاریابی دیجیتال، تسهیل فرآیند‌های گمرکی و حذف واسطه‌های غیرضروری از اولویت‌های برنامه‌ای برای تقویت زنجیره ارزش فرش دستباف است.

مدیرکل صمت فارس با اشاره به ظرفیت تولید در این حوزه تصریح کرد: در استان فارس حدود ۱۷۰ هزار بافنده بالقوه فعالیت دارند و میانگین تولید سالانه فرش دستباف در استان حدود ۴۰ هزار مترمربع است. همچنین ۱۶ هزار و ۷۱۸ نفر از بافندگان تحت پوشش بیمه قرار دارند و تاکنون ۱۲۶ پروانه تولید غیرمتمرکز برای این بخش صادر شده است.

او ادامه داد: در حوزه مشاغل خانگی نیز ۴۵ هزار و ۶۰۰ مجوز مستقل و ۶۵ مجوز پشتیبان صادر شده و در سال ۱۴۰۴ برای ۵۶ نفر در بخش مشاغل خانگی مستقل بیش از ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات و برای ۱۰ پرونده در بخش پشتیبان حدود ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.

مجرب با تأکید بر اینکه فرش دستباف تنها یک کالای صادراتی نیست، گفت: این هنر-صنعت سفیر فرهنگی و نوعی دیپلماسی نامرئی ایران در جهان محسوب می‌شود و برنامه‌هایی برای حمایت از پژوهش در حوزه رنگ‌های طبیعی و ثبت جهانی نقوش اصیل فرش فارس در دستور کار قرار دارد.

او همچنین ایجاد موزه فرش و خانه فرش در مرکز استان را از برنامه‌های مهم برای معرفی ظرفیت‌های این هنر-صنعت عنوان کرد و گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌توان زمینه رونق بیشتر فرش فارس در بازار‌های داخلی و بین‌المللی را فراهم کرد.

در این مراسم همچنین مهدی پارسایی معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به پیوند عمیق فرش دستباف با هویت فرهنگی استان اظهار داشت: فرش دستباف تنها یک محصول اقتصادی نیست، بلکه روایتگر سبک زندگی، باور‌ها و تمدن مردم این سرزمین است.

او افزود: بسیاری از نقوش اصیل فرش فارس ظرفیت تبدیل شدن به جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری را دارند و توسعه گردشگری فرهنگی و خلاق می‌تواند به رونق بازار فرش دستباف کمک کند.

پارسایی بر ضرورت هم‌افزایی میان حوزه‌های گردشگری، صنایع‌دستی و تولید تأکید کرد و گفت: برگزاری رویداد‌های زنده قالی‌بافی، معرفی کارگاه‌های تولید به عنوان مقاصد گردشگری و استفاده از ظرفیت نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها می‌تواند در حمایت از بافندگان، افزایش فروش و معرفی برند فرش فارس در سطح ملی و بین‌المللی مؤثر باشد.

در حاشیه این برنامه، آیین زنده قالی‌بافی، اجرای عملی رنگرزی گیاهی، نمایش ابزارآلات مرمت و رفوگری فرش و معرفی آثار منتشرشده اداره فرش استان نیز برگزار شد.

منبع: صمت فارس