باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در حاشیه بازدید از پروژههای قابل افتتاح شهر جدید پرند با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرحهای حمایتی مسکن، از پیشرفت قابل توجه پروژههای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید کشور خبر داد.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: از مجموع بیش از ۸۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در حال اجرای کشور، ۱۴۲ هزار واحد در ۱۷ شهر جدید در دست ساخت قرار دارد.
صدور پروانه ساختمانی برای ۹۸ درصد واحدهای حمایتی مسکن شهرهای جدید
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تنها ۸۹ هزار واحد، معادل ۶۱ درصد پروژههای شهرهای جدید، دارای پروانه ساختمانی بودند، اما با پیگیریهای انجام شده، اکنون بیش از ۱۴۰ هزار واحد، معادل ۹۸ درصد پروژهها، موفق به اخذ پروانه ساختمانی شدهاند.
۸۶ درصد پروژههای حمایتی مسکن شهرهای جدید قرارداد مشارکت مدنی دارند
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، اتصال پروژهها به شبکه تامین مالی بانکی را از مهمترین اولویتهای وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد.
به گفته ملکی، در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، حدود ۷۶ هزار واحد دارای قرارداد مشارکت مدنی با بانکها بودند که این رقم، اکنون به ۱۲۲ هزار و ۱۶۴ واحد رسیده و بیش از ۸۶ درصد پروژههای مسکن حمایتی از قرارداد مشارکت مدنی برخوردار شدهاند.
وی با اشاره به افزایش آورده متقاضیان در پروژههای نهضت ملی مسکن گفت: آورده متقاضیان از ۱۹ همت به ۴۶ همت افزایش یافته و حدود ۲۹ همت منابع جدید توسط متقاضیان به پروژهها وارد شده است. همچنین تسهیلات بانکی پرداختی از ۱۸.۵ همت به ۲۹ همت رسیده است.
میانگین پیشرفت فیزیکی واحدهای به حدود ۴۰ درصد رسید
به گفته وی، در مجموع طی یک سال و نیم گذشته حدود ۳۷.۵ همت منابع مالی جدید برای پروژههای نهضت ملی مسکن شهرهای جدید، تامین مالی شده که نتیجه آن افزایش میانگین پیشرفت فیزیکی پروژهها از ۱۸.۷ درصد در شهریور ۱۴۰۳ به ۳۹.۴ درصد در زمان حاضر رسیده است. اگر پروژههای کارگاهی به این فهرست افزوده شود، پیشرفت فیزیکی به ۴۲ درصد رسیده است.
اتمام اجرای فونداسیون ۱۰۸ هزار مسکن حمایتی شهرهای جدید
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تشریح وضعیت اجرایی پروژهها اظهار کرد: تاکنون عملیات فونداسیون بیش از ۱۰۸ هزار واحد اجرا شده و حدود ۱۰۰ هزار واحد نیز در مرحله اجرای اسکلت و سقف قرار دارند یا این مرحله را به پایان رساندهاند. همچنین ۳۸ هزار واحد وارد مرحله نازککاری شده و ۸ هزار و ۱۲۴ واحد نیز در مراحل پایانی ساخت قرار دارند.
ملکی از آمادگی بهرهبرداری ۳ هزار و ۴۵۰ واحد مسکونی در هفت شهر جدید خبر داد و گفت: از این تعداد، یک هزار و ۳۰۴ واحد در شهر جدید پرند آماده افتتاح و تحویل به متقاضیان است.
تامین همزمان واحدهای مسکن حمایتی و خدمات زیربنایی و روبنایی
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید تاکید کرد: علاوه بر تکمیل واحدهای مسکونی، اجرای زیرساختها، شبکه معابر، آمادهسازی محوطه و تأمین خدمات زیربنایی از جمله آب، برق و گاز نیز همزمان در دستور کار قرار دارد تا واحدها با شرایط مناسب به متقاضیان تحویل شوند.