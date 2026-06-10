جمهوری چک قصد دارد سال آینده اولین فضانورد خود را به ایستگاه بین‌المللی فضایی بفرستد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آندری بابیش، نخست وزیر چک، اعلام کرد که کشورش قصد دارد اولین فضانورد خود را در سال ۲۰۲۷ به ایستگاه بین‌المللی فضایی بفرستد.

وب‌سایت خبری ایروزلاس به نقل از بابیش نوشت: «اگر تمام مراحل مقدماتی با موفقیت انجام شود، خلبان نظامی چک، آلش سووبودا، اولین فضانورد چک خواهد بود که به ایستگاه فضایی بین‌المللی می‌رود.»

بابیش همچنین گفت: «شرکت در چنین ماموریتی نشان می‌دهد که جمهوری چک می‌تواند بخشی از پیشرفته‌ترین پروژه‌های مدرن باشد. این ماموریت فضایی در درجه اول افق‌های جدیدی را برای دانشمندان، دانشگاه‌ها و شرکت‌های ما باز می‌کند تا در توسعه فناوری‌هایی که در صنعت، مراقبت‌های بهداشتی و سایر بخش‌های کلیدی کاربرد خواهند داشت، مشارکت کنند.»

انتظار می‌رود ماموریت فضایی با حضور فضانورد چک در نیمه دوم سال ۲۰۲۷ انجام شود. نخست وزیر چک خاطرنشان کرد که این ماموریت پس از امضای توافق‌نامه‌ای بین آژانس فضایی اروپا (ESA) و شرکت آمریکایی FAST که پرواز‌ها به ایستگاه فضایی بین‌المللی را سازماندهی می‌کند، امکان‌پذیر شده است. شایان ذکر است که جمهوری چک تا به امروز تنها یک فضانورد به فضا داشته است، ولادیمیر رمک، که در سال ۱۹۷۸ با سایوز-۲۸ به فضا پرواز کرد.

منبع: TASS

برچسب ها: فضانورد ، ایستگاه بین المللی فضایی ، جمهوری چک
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