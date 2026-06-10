مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: ۱۲ هزار و ۹۰۱ نفر در ایثارگر سال گذشته از طریق سهمیه‌های استخدامی مربوطه، در دستگاه‌های مختلف جذب و مشغول بکار شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  امیر نبی زاده با اشاره به روند اشتغالزایی جامعه ایثارگران، افزود: نرخ بیکاری در جامعه ایثارگران ۴.۹ درصد و پایین‌تر از متوسط کشوری است.

وی با بیان اینکه در حوزه دریافت مجوز‌ها پنج هزار و ۸۰۰ مجوز کسب و کار دریافت شده است، ادامه داد: در حوزه ارائه آموزش‌های فنی و تخصصی۲ هزار و ۴۰۰ نفر از این آموزش‌ها برخودار شده‌اند.

مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطرنشان کرد: همچنین ۱۹ هزار و ۵۵۴ نفر از ایثارگران در سال گذشته از تسهیلات پرداختی صندوق اشتغال بنیاد شهید بهره‌مند شده‌اند.

نبی‌زاده از ارائه مشاوره در زمینه آموزش‌های فنی و تخصصی به جامعه هدف خبر داد و گفت: ۲۴ هزار نفر در استان‌های مختلف نیز در این مدت از مشاوره‌های تخصصی مربوطه بهره‌مند شده‌اند.

وی ادامه داد: در بحث آموزش‌های فنی و تخصصی نیز ۱۳۵۰۰ نفر در این دوره‌های آموزشی شرکت کردند و در مشاوره‌های آموزشی نیز در حوزه‌های ورود به کار‌های دولتی، کسب و کار‌های خصوصی و کارآفرینی به جامعه هدف ارائه شده است.

نبی‌زاده از طراحی اردو‌هایی با عنوان راه اشتغال برای جامعه هدف خبر داد که افراد جویای کار در این اردو‌ها باکسب و کار‌های بیشتر با محوریت کسب و کار‌های خرد و متوسط آشنا می‌شوند تا انگیزه‌ای در حوزه کسب و کار‌ها داشته باشند.

وی با بیان اینکه آینده کشور آینده کارآفرینی است، ادامه داد: ما هم باید در بنیاد به این سمت پیش برویم تا جویندگان کار خوداتکا شوند.

مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه در حال حاضر استخدام‌های دولتی پاسخگوی نیاز جامعه هدف نیست، افزود: بر همین اساس رویکرد و برنامه‌ریزی بنیاد هم حرکت به سمت کسب و کار‌های خرد، متوسط و خوداتکایی ایثارگران جویای کار است.

برچسب ها: بنیادشهید ، استخدام
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۱۳
Iran (Islamic Republic of)
امید
۱۹:۲۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
سلام
ما که فرزند ایثار گر هستیم تو مخابرات خیری ندیدیم
شرکتی بودیم که با طرح ایثارگری بعداز ۳ سال با بدبختی و اعتراض و تجمع تبدیل وضعیت به رسمی شدیم ولی دریغ از یک ریال افزایش حقوق
خودشون کمتر از ۶۰ نمیگیرند ولی ما دقیقا مثل شرکتی ها و حدود ۲۵
ببخشید دارن به ریش ما ایثارگرا میخندن
۸
۷
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۹:۲۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
چیشی بگم!!! خیال مکنم نباید اینطوری باشه.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
تبدیل وضعیت کارگران چی شد؟
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۱ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ما. که. ده. سال. بچه. هامون. بیکارن
مدارک. فوق. لیسانس. حسابداری
جانباز. پنجاه. درصد
۴
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
سارا
۱۷:۴۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
۱۳ هزار ایثار گر استخدام شدن بقیه هم انسان نیستن و حق زندگی ندارن
۶
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
محمدحسن میلاد نویدهی
۱۷:۱۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
سلام.۱۲ سال در شرکت ایران خودرو تهران کار کردم،بعد ۱۲ سال مارو با مدرک لیسانس مدیریت بازرگانی اخراج کردن.تو یک روز پدر و مادر و برادرم و از دست دادم.تو این دنیا دیگه هیچ کس و ندارم.فقط تو این دنیا خدارو دارم.ای کاش من هم ایثارگر بودم و یک جایی مارو استخدام میکردن.😔
۷
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
مجید رضاخانی
۱۸:۵۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
سلام دوستان گرامی . بنده ۶۰۷ روز ایثارگری جنگ تحمیلی رو دارم بیکارم و بیماری خاص دارم حق بیمه رو بصورت آزاد با بدبختی پرداخت میکنم هزار جور مشکل جور واجور دارم هر درخواستی از طریق ایثارگری کردم قبول نکردن . التماس کردم حداقل بیمه ام رو کمک کنن انجام ندادن . اینا در حد حرفه هیچ کاری انجام نمیدن
Iran (Islamic Republic of)
محمدرضامظاهری
۲۲:۰۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
بشنوولی باورنکن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۶:۴۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
با سلام واحترام تعدادی از ایثارگران دهک های معیشتی در رده های 1و2 و3 برای ودیه مسکن ثبت نام کرده اند درسال 1404 هنوز موفق به پرداخت این وام نشده اند یک فکری برای انان به عمل اید بتا سپاس محمد از کرمانشاه
۹
۳
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