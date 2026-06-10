قرعه کشی مسابقات لیگ هندبال نونهالان دختر استان مازندران، جام شهدای ناو شکن دنا برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - آئین قرعه کشی لیگ دسته یک هندبال نونهالان دختر استان مازندران جام شهدای ناوشکن دنا در دفتر هیات هندبال مازندران برگزار شد.

این آئین به صورت حضوری و برخط با حضور مهدی معصومی رئیس هیات هندبال مازندران، راحله نصرالله پور سرپرست کمیته مسابقات استان و جمعی از مربیان بصورت حضوری و برخط برگزار و ۹ تیم شرکت کننده حریفان خود را شناختند.

هدف نوشهر، ایزدپناه نور، آرتاایت سرخرود، آینده ساز بهنمیر، شوکاشور آمل، هیات بابل، فرنام بابل، پیشرو قائمشهر و شهید شیری رستمکلا، ۹ تیم حاضر در این رقابت‌ها هستند..

مطابق برنامه این رقابت‌ها از ۲۸ خرداد ماه آغاز و تیم‌های شرکت کننده به مدت ۵ هفته در شهر‌های مختلف مقابل هم صف آرایی خواهند کرد.