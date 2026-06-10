باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - به گفته متخصصان تغذیه و کیفیت مواد غذایی، باور رایج مبنی بر اینکه میزان نیترات را میتوان با رنگ، اندازه یا شکل میوه تعیین کرد، اغلب نادرست است. کارشناسان تأکید میکنند که تنها راه قابل اعتماد برای اندازهگیری سطح نیترات، تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی یا استفاده از تجهیزات تخصصی است.
با این حال، برخی از شاخصها وجود دارند که احتیاط را ضروری میکنند، مانند اندازه غیرطبیعی بزرگ، بافت آبکی، عدم وجود بوی مشخص و ظاهر شدن علائم فساد، کپک، پوشش لزج یا پوسیدگی. برخی از علائم نیز ممکن است شرایط نگهداری را نشان دهند. به عنوان مثال، پوست سیب بیش از حد براق ممکن است نشان دهد که تحت فرآوری اضافی قرار گرفته است، در حالی که سبزیجات پژمرده و برگهای زرد شده نشان دهنده از دست دادن تازگی هستند. به طور مشابه، خیاری با پوست چروکیده و دانههای سخت ممکن است از بلوغ مطلوب خود گذشته یا خراب شده باشد.
کارشناسان توصیه میکنند میوهها و سبزیجات فصلی را از منابع معتبر خریداری کنید، حتی اگر تازه به نظر میرسند، کاملاً شسته شوند و قسمتهایی که ممکن است حاوی ذرات خاک باشند را جدا کنید.
دکتر ایرینا پیساروا، متخصص تغذیه، توصیه میکند میوههای فصلی را در حد اعتدال مصرف کنید. به عنوان مثال، گیلاس سرشار از قندهای طبیعی است که در صورت مصرف بیش از حد میتواند سنگین باشد. به بزرگسالان سالم توصیه میشود روزانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم مصرف کنند، در حالی که افراد مبتلا به دیابت یا مقاومت به انسولین باید میزان مصرف خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. همین امر در مورد توت فرنگی نیز صدق میکند.
وی افزود که مصرف بیش از حد توت فرنگی و گیلاس میتواند باعث اسهال و مشکلات گوارشی شود. او همچنین به کودکان، زنان باردار و افراد مبتلا به مشکلات گوارشی توصیه میکند که این میوهها را در حد اعتدال مصرف کنند و به تدریج آنها را در رژیم غذایی خود قرار دهند. بهتر است آنها را بعد از وعدههای غذایی اصلی میل کنید و از مصرف آنها با معده خالی خودداری کنید.
منبع: aif.ru