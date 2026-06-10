در پی تشدید تنش‌های نظامی میان تهران و واشنگتن، مسکو با دعوت طرفین به خویشتن‌داری، برای میانجی‌گری و یافتن راهکار دیپلماتیک اعلام آمادگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه روسیه بار دیگر بر آمادگی مسکو برای حمایت از یافتن راهکار‌های مذاکراتی که مورد رضایت تهران و واشنگتن باشد و همچنین توقف تنش‌های جدید میان دو طرف تاکید کرد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی این وزارتخانه، امروز چهارشنبه در کنفرانسی خبری گفت: «ما به‌شدت نگران موج جدید تنش‌های مسلحانه میان آمریکا و ایران هستیم که ناشی از تجاوز غیرموجه آمریکا و اسرائیل به ایران است. ما طرف‌ها را به خویشتن‌داری و توقف فوری حملات نظامی فرا می‌خوانیم.»

زاخارووا با یادآوری اینکه «حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست»، تأکید کرد: «ما همچنان بر این باوریم که برای حل این منازعه، بر اساس قوانین بین‌المللی و با در نظر گرفتن منافع امنیتی تمامی کشور‌های منطقه، هیچ جایگزینی برای مسیر سیاسی و دیپلماتیک وجود ندارد.»

وی اشاره کرد که موج فعلی خشونت‌ها تنها تأکیدی بر شدت تنشی است که «باید پیش از این حل‌وفصل می‌شد»، نه اینکه همگان بار دیگر شاهد تشدید آن باشند.

او در پایان خاطرنشان کرد: «علاقه و توجه به مسئله امنیت کل منطقه رو به افزایش است. امیدواریم وضعیت هرچه سریع‌تر به مسیر سیاسی و دیپلماتیک بازگردد. روسیه همچنان آماده است تا در یافتن و اجرای راهکار‌های مذاکراتی مورد قبول دو طرف کمک کند.»

منبع: آر تی

برچسب ها: روسیه و ایران ، روسیه و آمریکا ، جنگ با ایران
خبرهای مرتبط
سایه تنش در تنگه هرمز بر بازار نفت
درس لبنان برای ترامپ؛ توافق با ایران بدون مهار اسرائیل ممکن نیست
پشت‌پرده اعزام نیرو‌های آمریکایی به اسرائیل؛ ذکر نام ایران در اسناد محرمانه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
میانجی باید قدر باشد به نظر من چین روسیه بهتر پاکستان نمی تواند جواب آمریکا هم پیمانانش بدهد قاطع عراق چند سال میانجی ایران عربستان بود کار نتوانست پیش ببرد چین کار یکسره کرده کاری به زبان سودش ندارم ریز آن میانجی دارم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
خیلی بیجا کرده
از چاله بیفتیم توی چاه
روسیه خودش با اروپا درگیره و نیاز به میانجی داره. کاش مقامات ماهم جوابشا درست میدادن می گفتن ماحاضریم میانجی روسیه با اروپا بشیم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۱ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
یک نفر میخواد برای مسکو میانجی گر کنه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
چرا باید خویشتن داری کنیم؟؟؟؟ اونها حمله می کنند و تجاوز می کنند پس ما باید جواب بدهیم. دست نیروهای مسلح درد نکنه که حالشون رو می گیرند.
راستی چرا شما در مقابل اوکراین خویشتن داری نکردید و حسابی پاسخ دادید؟؟؟؟
باید پاسخ متجاوز را داد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ایران باید میانجیگری را بطرف روسیه وچین بکشد پاکستان از ترس ترامپ مطالب ایران را نمی رساند باید میانجی ضامن توافق باشد پاکستان هیچ قدرتی درمقابل آمریکا ندارد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
مذاکره مثل جنگ باید با یه معامله یه بده بستان کرد و کار را به اتمام رساند ،
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
روسیه خودش با اوکراین مشکل داره
غلط کرده بخواد میانجی بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
مذاکره اگر سود داشت تا الان بهش رسیده بودیم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عیسی
۱۶:۵۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
رطب خورده کی منع رطب کند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ما باید آمریکا و اسرائیل را برای کل جهان ادب کنیم درود بر ایران قهرمان
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
یواش یواش میفهمن باید ما رو باید عضو شورای امنیت کنن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
روسیه خودش جنایتکار است.مشکل خودش.را حل کنه بهتره.
۵
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
تو اگه میتونی جنگ اکراین رو تموم کن
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
مذاکره واسه وقتیه که دونفربخوان حل اختلاف کنن نه وقتی که یکی بخواد اون یکی روببلعه
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
بهترین راه
۲
۲
پاسخ دادن
۱۲
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام
ادعای رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا درباره حمله به ایران
توافقی که هر سه روز یک‌بار فرا‌ می‌رسد
ترامپ: ایران برای توافق خیلی دیر کرده است
رمزگشایی سی‌ان‌ان از دکترین جدید ایران با فرماندهانی ریسک‌پذیرتر
مهمانان شرقی انگشت به دهان مقاومت ملی ایرانیان
ادعای آکسیوس درباره دیدار جداگانه مقامات ایران و آمریکا با میانجی قطری
فاکس نیوز: مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد
پیشنهاد میانجی‌گری مسکو میان ایران و آمریکا
الجزیره: میانجیگران قطری به تهران سفر کردند
آخرین اخبار
گاردین: تناقض‌گویی ترامپ درباره ایران، اعتبار او را زیر سؤال برده است
روسیه سازمان ملل را به «جانبداری نهادی» در گزارش‌های اوکراین متهم کرد
ادعای آکسیوس درباره دیدار جداگانه مقامات ایران و آمریکا با میانجی قطری
ادعای زلنسکی درباره خسارات پهپادی به روسیه
ادعای عجیب ترامپ درباره تنگه هرمز
مکرون: مقامات آسیای غربی در نشست گروه هفت شرکت می‌کنند
شمار شهدای حملات اسرائیل به لبنان به ۳۶۹۶ نفر رسید
از نقش آمریکا و اسرائیل در تحولات بولیوی تا حمایت راهبردی از ایران
هند یک دیپلمات آمریکایی را احضار کرد
تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران
ادعای هگست: اگر ایران آمریکا را بیشتر به چالش بکشد «غیرعاقلانه» خواهد بود
ادعای رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا درباره حمله به ایران
گوترش: مردم در سراسر خاورمیانه بهای بی‌رحمانه جنگ را می‌پردازند
الجزیره: نتانیاهو در تله جنگ‌های چند جبهه‌ای گیر افتاده است
حملات امروز اسرائیل به جنوب لبنان ۱۲ شهید بر جا گذاشت
الجزیره: میانجیگران قطری به تهران سفر کردند
ترامپ: ایران برای توافق خیلی دیر کرده است
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام
فاکس نیوز: مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد
تورم آمریکا به بالاترین سطح در ۳ سال گذشته رسید
سازمان ملل بازرسانی را به لبنان می‌فرستد
سقوط بالگرد نظامی پاکستان در کشمیر و کشته شدن خدمه آن
سئول از کاهش احتمال خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی خبر داد
اردوغان: امنیت ترکیه از حلب، دمشق و بیروت آغاز می‌شود
مهمانان شرقی انگشت به دهان مقاومت ملی ایرانیان
رمزگشایی سی‌ان‌ان از دکترین جدید ایران با فرماندهانی ریسک‌پذیرتر
آتش‌سوزی کشتی در نزدیکی سواحل عمان
واکنش فوری حزب لیکود به ترامپ: نتانیاهو می‌ماند و پیروز می‌شود
پیشنهاد میانجی‌گری مسکو میان ایران و آمریکا
توافقی که هر سه روز یک‌بار فرا‌ می‌رسد