باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه روسیه بار دیگر بر آمادگی مسکو برای حمایت از یافتن راهکارهای مذاکراتی که مورد رضایت تهران و واشنگتن باشد و همچنین توقف تنشهای جدید میان دو طرف تاکید کرد.
ماریا زاخارووا، سخنگوی این وزارتخانه، امروز چهارشنبه در کنفرانسی خبری گفت: «ما بهشدت نگران موج جدید تنشهای مسلحانه میان آمریکا و ایران هستیم که ناشی از تجاوز غیرموجه آمریکا و اسرائیل به ایران است. ما طرفها را به خویشتنداری و توقف فوری حملات نظامی فرا میخوانیم.»
زاخارووا با یادآوری اینکه «حمله به زیرساختهای غیرنظامی بههیچوجه پذیرفتنی نیست»، تأکید کرد: «ما همچنان بر این باوریم که برای حل این منازعه، بر اساس قوانین بینالمللی و با در نظر گرفتن منافع امنیتی تمامی کشورهای منطقه، هیچ جایگزینی برای مسیر سیاسی و دیپلماتیک وجود ندارد.»
وی اشاره کرد که موج فعلی خشونتها تنها تأکیدی بر شدت تنشی است که «باید پیش از این حلوفصل میشد»، نه اینکه همگان بار دیگر شاهد تشدید آن باشند.
او در پایان خاطرنشان کرد: «علاقه و توجه به مسئله امنیت کل منطقه رو به افزایش است. امیدواریم وضعیت هرچه سریعتر به مسیر سیاسی و دیپلماتیک بازگردد. روسیه همچنان آماده است تا در یافتن و اجرای راهکارهای مذاکراتی مورد قبول دو طرف کمک کند.»
منبع: آر تی