نشست مشترک مسئولان پایانه مرزی تمرچین و مرز حاج عمران اقلیم کردستان عراق با حضور رایزن اقتصادی کنسولگری ایران در اربیل، در مرز حاج عمران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست مشترک مسئولان مرزی تمرچین پیرانشهر و حاج عمران اقلیم کردستان طرفین پیرامون مسائل و موضوعات مشترک مرزی، توسعه و افزایش مبادلات تجاری، تسهیل تردد مسافران، رفع موانع موجود و گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف مرزی بحث و تبادل نظر کردند.

همچنین هماهنگی‌های لازم برای برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین حسینی ۱۴۰۵ و ارائه خدمات مطلوب به زائران از دیگر محورهای اصلی این دیدار بود. تردد زائران اربعین از مسیر مرزهای تمرچین و حاج عمران امسال برای پنجمین سال متوالی انجام خواهد شد.

حاضران در این نشست بر استمرار همکاری‌ها، برگزاری جلسات مشترک و اتخاذ راهکارهای لازم برای تسهیل تجارت، روان‌سازی تردد مسافران و ارتقای سطح خدمات در دو سوی مرز تأکید کردند.

منبع: راهداری و حمل و نقل