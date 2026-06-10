باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حقشناس، استاندار گیلان امروز (چهارشنبه ۲۰ خرداد ماه) با تأکید بر ظرفیتهای لجستیکی و حملونقل دریایی استان در منطقه خزر، از برنامهریزی برای تقویت همکاریهای تجاری و تسهیل مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه خبر داد و گفت: گیلان در مسیر تبدیل شدن به یکی از محورهای مهم ترانزیت کالا در شمال کشور قرار دارد.
او در نشست حضوری و ویدئوکنفرانسی با هیئت تجاری، اقتصادی و سیاسی جمهوری باشقیرستان روسیه در سالن اجتماعات شهید انصاری استانداری، با اشاره به ظرفیتهای لجستیکی و حملونقل دریایی در منطقه خزر گفت: گیلان میتواند به یکی از محورهای مهم ترانزیت کالا در شمال کشور تبدیل شود.
استاندار گیلان با بیان اینکه همکاریهای حملونقلی و تجاری با کشورهای حوزه خزر از جمله روسیه در دستور کار قرار دارد، افزود: در حوزه صادرات کالاهای اساسی همچون غلات، آهن و روغن، امکان توسعه مبادلات و تسهیل فرآیندهای گمرکی فراهم است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.
حقشناس همچنین به موضوع پروازهای بینالمللی و ارتباطات هوایی اشاره کرد و گفت: توسعه خطوط پروازی و رفع موانع اداری از جمله رویکردهای جدی استان گیلان برای ارتقای سطح تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه است. او با اشاره به پیگیریهای دیپلماتیک برای تسهیل تردد هیئتهای تجاری و حل مسائل مربوط به روادید تصریح کرد: با هماهنگیهای انجام شده میان دستگاههای ذیربط، موارد احتمالی در این حوزه در حال رفع است.
استاندار با بیان اینکه گمرکات گیلان در مسیر تسهیل فرآیندهای تجاری فعال هستند، افزود: رویکرد اصلی، کاهش بروکراسی اداری و تسریع در ترخیص کالاهاست و هیچ مانع ساختاری در این بخش وجود ندارد. حقشناس به موقعیت بنادر استان گیلان در دریای خزر اشاره و تصریح کرد: بنادر انزلی و سایر زیرساختهای بندری نقش مهمی در توسعه ترانزیت کالا دارند و میتوانند به محور اصلی تبادلات با کشورهای حوزه خزر تبدیل شوند.
او همچنین منطقه آزاد انزلی را یکی از مزیتهای مهم اقتصادی گیلان دانست و گفت: این منطقه با برخورداری از قوانین تسهیلگر، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایهگذاری و توسعه صادرات دارد و باید بیش از گذشته فعال شود. استاندار گیلان نقش اتاق بازرگانی را در پیوند میان بخش خصوصی داخلی و خارجی مهم ارزیابی کرد و افزود: اتاق بازرگانی گیلان میتواند محور هماهنگی فعالان اقتصادی و تسهیلکننده ارتباطات تجاری با کشورهای همسایه باشد.
در این نشست ۲ ساعته مسئولان و فعالان تجاری و اقتصادی جمهوری باشقیرستان فدراسیون روسیه نیز با تشریح ظرفیتها و قابلیتهای این منطقه و نقاط اشتراکشان با گیلان؛ ضمن استقبال از رویکرد استاندار گیلان بر توسعه روابط با ایران به واسطه گیلان تأکید کردند.
منبع: روابط عمومی استانداری گیلان