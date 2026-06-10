باشگاه خبرنگاران جوان - روز جهانی محیط زیست فرصتی است تا بار دیگر نگاه انسان به زمین و طبیعت مورد بازنگری قرار گیرد. در حالی که بحران‌های زیست‌محیطی در جهان رو به افزایش است، بسیاری از اندیشمندان بر این باورند که حل این بحران‌ها تنها با قوانین و فناوری ممکن نیست، بلکه نیازمند تغییر در نگرش انسان نسبت به طبیعت است. در این میان، تعالیم دینی به ویژه آموزه‌های اسلامی می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری این نگاه مسئولانه ایفا کند.

در نگاه قرآن کریم، زمین و آنچه در آن قرار دارد صرفاً منابعی برای بهره‌برداری بی‌حد و مرز انسان نیستند، بلکه بخشی از نظام حکیمانه خلقت به شمار می‌آیند. قرآن بارها از آسمان‌ها و زمین به عنوان نشانه‌های الهی یاد می‌کند و انسان را به تفکر در این نشانه‌ها فرا می‌خواند. این نگاه نشان می‌دهد که طبیعت نه تنها یک محیط زندگی، بلکه عرصه‌ای برای شناخت قدرت و حکمت خداوند است. بر اساس این دیدگاه، انسان در برابر طبیعت تنها مصرف‌کننده نیست بلکه مسئول نیز هست. در آیات مختلف قرآن به این نکته اشاره شده که انسان به عنوان خلیفه خداوند در زمین قرار گرفته است. مفهوم خلافت الهی به معنای آن است که انسان وظیفه دارد زمین را آباد کند و از آن به گونه‌ای استفاده کند که نظم و تعادل آن حفظ شود. بنابراین هر اقدامی که به تخریب گسترده طبیعت، نابودی منابع یا آسیب به محیط زیست بینجامد، در تعارض با این مسئولیت الهی قرار می‌گیرد.

عالمان دینی معتقدند مفهوم امانت الهی یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌ها برای فهم رابطه انسان و طبیعت است. هنگامی که گفته می‌شود زمین امانت خداوند در اختیار انسان است، معنای آن این است که انسان مالک مطلق زمین نیست. او تنها برای مدتی کوتاه در این جهان زندگی می‌کند و باید این امانت را سالم به نسل‌های بعدی منتقل کند. از همین رو تخریب منابع طبیعی، آلودگی محیط زیست و نابودی جنگل‌ها و رودخانه‌ها تنها یک مسئله فنی یا اقتصادی نیست بلکه می‌تواند به عنوان نوعی خیانت در امانت تلقی شود.

در سیره پیامبر اسلام نیز توجه به طبیعت و محیط زیست به روشنی دیده می‌شود. در روایات آمده است که پیامبر مردم را به کاشت درخت تشویق می‌کردند و حتی این کار را دارای پاداش معنوی می‌دانستند. در حدیثی مشهور نقل شده که اگر کسی درختی بکارد و انسان یا حیوانی از میوه آن استفاده کند، برای او صدقه محسوب می‌شود. این نگاه نشان می‌دهد که اسلام حتی فعالیت‌های ساده‌ای مانند کاشت درخت را نیز در چارچوب ارزش‌های معنوی قرار می‌دهد. همچنین در منابع اسلامی تأکید شده که آسیب رساندن به طبیعت و موجودات زنده عملی ناپسند است. پیامبر اسلام بارها مسلمانان را از قطع بی‌دلیل درختان یا آزار حیوانات نهی کردند. حتی در شرایط جنگی نیز دستور داده شده بود که سپاهیان از نابود کردن باغ‌ها، کشتزارها و منابع آب خودداری کنند. چنین توصیه‌هایی نشان می‌دهد که احترام به محیط زیست در نگاه اسلامی محدود به شرایط عادی زندگی نیست بلکه حتی در سخت‌ترین شرایط نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

امام علی نیز در سخنان و نامه‌های خود بارها به اهمیت آبادانی زمین اشاره کرده‌اند. در برخی از نقل‌ها آمده است که ایشان مسئولان را به گونه‌ای مدیریت می‌کردند که آبادانی سرزمین و رفاه مردم در اولویت قرار گیرد. نگاه امام علی به حکومت و مدیریت جامعه، نگاهی است که در آن حفاظت از منابع و جلوگیری از فساد و تخریب نیز جایگاه مهمی دارد.

در دوران معاصر، مسئله محیط زیست به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جهانی تبدیل شده است. افزایش آلودگی هوا، تخریب جنگل‌ها، کاهش منابع آب و تغییرات اقلیمی نمونه‌هایی از بحران‌هایی هستند که زندگی میلیون‌ها انسان را تحت تأثیر قرار داده‌اند. کارشناسان معتقدند بخش مهمی از این مشکلات ناشی از نگاه مصرف‌گرایانه انسان به طبیعت است. وقتی طبیعت تنها به عنوان منبعی برای استخراج و مصرف دیده شود، تعادل آن به سرعت بر هم می‌خورد. در چنین شرایطی، بازگشت به نگاه اخلاقی و دینی نسبت به طبیعت می‌تواند نقش مهمی در اصلاح رفتارها داشته باشد. اگر انسان باور داشته باشد که زمین امانت الهی است، به احتمال زیاد در مصرف منابع طبیعی احتیاط بیشتری خواهد کرد. این نگاه می‌تواند در رفتارهای روزمره نیز تأثیر بگذارد؛ از صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی گرفته تا جلوگیری از تولید زباله و حفظ پاکیزگی محیط زندگی.

از سوی دیگر، بسیاری از عالمان دینی بر این نکته تأکید می‌کنند که حفظ محیط زیست تنها وظیفه دولت‌ها یا سازمان‌های بزرگ نیست. هر فرد در زندگی روزمره خود می‌تواند نقشی در حفاظت از طبیعت ایفا کند. استفاده درست از منابع، کاهش مصرف بی‌رویه، احترام به طبیعت در سفرها و مراقبت از فضای سبز شهری نمونه‌هایی از اقداماتی هستند که می‌توانند به حفظ محیط زیست کمک کنند. در جامعه‌ای که ارزش‌های دینی در فرهنگ عمومی نقش مهمی دارند، پیوند دادن موضوع محیط زیست با مفاهیم دینی می‌تواند تأثیر قابل توجهی در افزایش حساسیت اجتماعی داشته باشد. وقتی مردم بدانند که اسراف در مصرف آب یا تخریب طبیعت تنها یک رفتار نادرست اجتماعی نیست بلکه با آموزه‌های دینی نیز ناسازگار است، احتمال تغییر رفتار بیشتر خواهد شد.

روز جهانی محیط زیست همچنین فرصتی برای نهادهای فرهنگی و دینی است تا درباره این موضوع آگاهی‌بخشی بیشتری انجام دهند. مساجد، مدارس، رسانه‌های دینی و مراکز فرهنگی می‌توانند با یادآوری آموزه‌های اسلامی درباره احترام به طبیعت، نقش مؤثری در شکل‌گیری فرهنگ حفاظت از محیط زیست ایفا کنند. در بسیاری از کشورها تجربه نشان داده که وقتی ارزش‌های دینی با مسائل محیط زیستی پیوند می‌خورد، مشارکت مردم در برنامه‌های حفاظت از طبیعت افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، توجه به محیط زیست می‌تواند بخشی از سبک زندگی دینی نیز تلقی شود. همان‌گونه که دین درباره پاکیزگی فردی، رعایت حقوق دیگران و پرهیز از اسراف توصیه‌هایی دارد، حفظ طبیعت نیز می‌تواند در همین چارچوب قرار گیرد. در واقع احترام به زمین، احترام به زندگی و احترام به نعمت‌های الهی است.

امروزه بسیاری از پژوهشگران معتقدند که بحران محیط زیست تنها یک بحران طبیعی نیست بلکه ریشه‌های فرهنگی و اخلاقی نیز دارد. اگر نگاه انسان به جهان اصلاح نشود، حتی پیشرفته‌ترین فناوری‌ها نیز نمی‌توانند از تخریب بیشتر طبیعت جلوگیری کنند. در این میان، تعالیم دینی می‌تواند به عنوان یک منبع الهام‌بخش برای شکل‌گیری رفتارهای مسئولانه عمل کند.

روز جهانی محیط زیست یادآوری می‌کند که زمین خانه مشترک همه انسان‌هاست. حفاظت از این خانه تنها یک مسئولیت فردی یا ملی نیست بلکه مسئولیتی جهانی و انسانی است. وقتی انسان خود را امانتدار زمین بداند، تلاش خواهد کرد تا این امانت را با دقت و احترام حفظ کند و آن را سالم به نسل‌های آینده بسپارد. چنین نگاهی می‌تواند نقطه آغاز حرکتی باشد که در آن ایمان، اخلاق و مسئولیت اجتماعی در کنار هم برای حفظ زمین و طبیعت قرار می‌گیرند.

منبع: خبرآنلاین