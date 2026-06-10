رئیس‌جمهوری با اشاره به طرح موضوع انجام مذاکرات در زمان حیات رهبری شهید انقلاب، روایتی از دیدگاه ایشان در این زمینه را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان امروز - ۲۰ خرداد - در سومین آیین «امین ایران» که به یاد رهبر شهید در تالار وحدت برگزار شده‌است، گفت: خواهرانمان در این ۱۰۰ روز خاری شدند در چشم دشمنان و صحنه‌هایی را خلق کردند که به ذهن هیچ تحلیلگر سیاسی که ایران را تحلیل می‌کرد، خطور نمی‌کرد.

وی افزود: آنان تصور می‌کردند با اقداماتشان انقلاب‌مان را ساقط و بعد نیات شوم‌شان را در ایران اجرایی کنند.

رئیس‌جمهوری ادامه داد:، اما همه تصورات دشمن با حضور فعال و مستمر بانوان، نقش بر آب شد.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، گفت: دشمن تمام برنامه‌هایش را براساس برهم‌زدن وحدت و انسجام داخلی طراحی و پیاده کرده است. امکان ندارد کشوری را با هواپیما و بمباران، وادار به تسلیم کرد. غزه به آن کوچکی را بعد از سه سال نتوانستند وادار به تسلیم کنند، ایران را قادر نخواهند بود وادار به تسلیم کنند. قطعا ایران تسلیم‌پذیر نیست.

وی یادآور شد: در مدت مسئولیتم در کسوت ریاست‌جمهوری هر هفته با رهبر شهید دیدار و گفت‌و‌گو داشتم. مدیریت و سیاست‌های دولت در این مدت به استحضار ایشان می‌رسید. در جنگ ۱۲ روزه که جلسه ما را در کوهستان دوکوهه بمباران کردند و باعث شد با تاخیر به محضر ایشان برسیم، اما ایشان تا نزدیک غروب منتظر بودند ما را ببینند و نگران بودند اتفاقی برای ما رخ داده باشد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه وحدت و انسجام این نیست که هر چه من بگویم، دیگران گوش کنند، تصریح کرد: وحدت و انسجام ملی یعنی من مقداری از خواسته‌هایم کوتاه بیاییم و مقداری هم شما کوتاه بیایید تا اختلافات را فعلا به هر شکلی شده، مطرح نکنیم. اگرچه که دشمن تمام تلاشش را می‌کند به تفرقه و دشمنی دامن بزند.

وی ادامه داد: ما ایران عزت‌مند و سرافراز و آزاد و مسلمان‌های خلاق و دانا را می‌خواهیم. ما ایرانی را می‌خواهیم که بچه‌های‌شان با امید به آینده زندگی کنند و آینده روشنی داشته باشند. این بار مسئولیتی است که بر عهده دولت است.

رئیس‌جمهوری تاکید کرد: جنگ و درگیری‌ها، مدیریت را سخت کرده است. رهبری شهید بار‌ها می‌فرمودند باید مسئله «نه جنگ و نه صلح» را حل کرد. آن موقع هم مسئله مذاکره مطرح بود و گاهی هم صداوسیما پیامی از آقا را پخش می‌کرد که «مذاکره نمی‌کنیم» همان موقع خدمت ایشان می‌گفتم دولت اگر بخواهد مسئله «نه جنگ نه صلح» را حل کند چه کار باید انجام دهد؟ گفت‌و‌گو نکنیم، چه کنیم؟ و براساس همین بود که آقا اجازه ادامه یافتن مذاکرات و گفت‌و‌گو‌ها را دادند. در آخرین جریانات این بود که «بروید و حل کنید مسئله را».

پزشکیان گفت: ما باید از «نه جنگ نه صلح» خارج شویم. جنگ قطعا به نفع کشور نیست، اما اگر به خاک و سرزمین ما حمله کنند قطعا تسلیم نمی‌شویم و کوتاه نمی‌آییم.

وی ادامه داد: باید با عزت راه را طوری پیش ببریم که آینده کشورمان را از بحران‌ها نجات دهیم. به همکاری و همراهی همه قشر‌ها و قومیت‌ها و همه جنسیت‌ها نیاز داریم. نمی‌شود ادعای مسلمانی داشته باشیم، اما در فقر و گرفتاری و به مشکلاتی گرفتار باشیم. باید بتوانم گرفتاری‌ها را حل کنم. دغدغه‌ام همین است. کمک مردم را می‌خواهیم. همدلی و همراهی موجب نجات کشور از بحران فعلی می‌شود.

رئیس‌جمهوری گفت: باید با هم‌فکری و همراهی یکدیگر بتوانیم کشور را از گرفتاری‌ها و مشکلات نجات دهیم. اینکه مدیر باشی و بتوانی با نفس خودت بجنگی و مشکلات را حل کرد و تمام منویات سیاسی و جناحی را برای خدا و مردم کنار گذاشتن، کار ساده‌ای نیست. خدا کمک کند تا شرمنده نشویم.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، رهبر معظم انقلاب ، مذاکره
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
وقتی نیروهای مسلح می گویند که ما با جنگ می توانیم پیروز شویم پس دست آنها را باز بگذارید تا پیروز شویم. راه حلش در درست نیروهای مسلح است.
آمریکا تا ما را نابود نکند و همه ایران را تصاحب نکند دست برنمی دارد. پس باید حسابش را به درستی برسیم
۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۰ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
مذاکره کردی چی بدست آوردی سه با زدند میز مذاکره را منهدم کردند باز میخوای مذاکره بکنی
۰
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
تحریها و محاصره اقتصادی ظالمانه تحمیلی از داخل کشور باطل و آثارش طبق فرمایش و شرع و قانون خنثی میباشد انشالا تمام مشکلات اقتصادی ملت رفع خواهد شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
رهبر شهیدمون ، هوشیاری در مقابل مکر دشمن راهم تذکر می‌دادند. درباره آمریکاهم می فرمودند او می‌خواهد ایران را با تمام منابع ودستاوردهایش ببلعد .
۰
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۰ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
پزشکیان عزیز مشکلات اقتصادی بدست باکفایت شما حل میشود لطفا از وزیر اقتصاد سوال کنید دارد دقیقا چکار میکند بیاید تلوزیون به ما هم بگوید
۱
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
پزشکیان عزیز و دوست داشتنی خدا حفظت کنه
۱۷
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
خروج از وضعیت نه جنگ نه صلح، با باج دادن به ترامپ حل نمی شود.
۴
۳۰
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