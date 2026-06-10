باشگاه خبرنگاران جوان - محمد هاشمی امروز در حاشیه افتتاح آزمایشگاه معاونت غذا و دارو لرستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: درباره موضوع دارو بهتر است از عنوان «اصلاح قیمت» به جای «افزایش قیمت» استفاده شود، زیرا صنعت داروسازی نیز مانند سایر بخشهای اقتصادی تحت تأثیر تورم، افزایش هزینههای حملونقل، حقوق و دستمزد، بیمه، بستهبندی و مواد اولیه قرار دارد.
وی افزود: حتی اگر شرایط کشور کاملاً عادی بود، تورم سالانه بهطور طبیعی قیمت تمامشده دارو را افزایش میداد، اما در کنار این مسئله، کشور دو دوره جنگ را نیز پشت سر گذاشت و در فاصله میان آنها نیز شرایطی میان جنگ و صلح برقرار بود که به زیرساختها و مسیرهای ارتباطی آسیب وارد کرد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به مطالبات انباشته شرکتهای دارویی گفت: تولیدکنندگان دارو همواره از دولت طلبکار بودهاند و با وجود برخی پرداختها، به دلیل استمرار تأخیرها در تأمین منابع مالی، بدهیها مجدداً بازتولید شده است.
هاشمی ادامه داد: برآورد شرکتهای دارویی نشان میداد قیمت داروها باید بهطور متوسط ۱۴۲ درصد افزایش یابد و مطالعات برخی مؤسسات اقتصاد سلامت نیز افزایش بیش از ۹۰ درصدی را ضروری میدانست.
وی با اشاره به اصلاح قیمت دارو بیان کرد: پس از بررسیهای کارشناسی، میزان اصلاح قیمت داروها بین ۶ تا ۶۰ درصد تعیین شد که میانگین آن حدود ۴۸ درصد بود.
سخنگوی سازمان غذا و دارو بیان کرد: در سیاستگذاری حوزه دارو ناچاریم میان دو گزینه «کمبود دارو» و «اصلاح قیمت» انتخاب کنیم و ترجیح این است که دارو در دسترس مردم باشد؛ زیرا نبود دارو آسیب بسیار بیشتری نسبت به افزایش قیمت آن به همراه خواهد داشت.
انصاری درباره انتقادها نسبت به تغییر قیمت داروها و سامانه «تیتک» نیز گفت: دارو کالایی نیست که در نقاط مختلف کشور قیمتهای متفاوتی داشته باشد و از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور با یک قیمت عرضه میشود.
وی افزود: استفاده از بارکد و سامانههای الکترونیکی این امکان را فراهم کرده که آخرین قیمت مصوب دارو بهصورت برخط در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد و از بروز اختلاف قیمت جلوگیری شود.
سخنگوی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: این سازمان معتقد است حتی کمبود یک قلم دارو نیز قابل قبول نیست و در صورت بروز هرگونه مشکل، خود را موظف به پاسخگویی و عذرخواهی از مردم میداند، اما در ارزیابی عملکرد این سازمان باید مجموعه شرایط اقتصادی، تحریمها، محدودیتهای ارزی، آسیبهای جنگی و فشارهای واردشده بر صنعت دارو را نیز در نظر گرفت.
انصاری با اشاره به وضعیت ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی گفت: تأمین ذخایر استراتژیک در قوانین کشور پیشبینی شده و دولت نیز با وجود محدودیت منابع، تلاش کرده است نیازهای این بخش را تأمین کند.
وی افزود: در جریان جنگ اخیر حدود ۴۰ هزار نفر در مراکز درمانی کشور خدمات دریافت کردند و تأمین دارو و تجهیزات مورد نیاز آنان بدون ایجاد چالش جدی انجام شد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با تأکید بر اینکه وضعیت دارویی کشور به مرحله بحران نرسید، اظهار کرد: همه بخشهای مرتبط با حوزه سلامت، از تولیدکنندگان و توزیعکنندگان گرفته تا مدیران و کارکنان صنعت دارو، تلاش گستردهای انجام دادند و خوشبختانه کشور از این شرایط عبور کرد.
انصاری از رسانهها خواست نقش و ایثارگری فعالان حوزه دارو و سلامت را برای افکار عمومی تبیین کنند و گفت: آنچه در این دوره رخ داد حاصل تلاش شبانهروزی مجموعهای از متخصصان، مدیران و کارگران صنعت داروسازی کشور بود که اجازه ندادند زنجیره تأمین دارو دچار اختلال جدی شود.
منبع: تسنیم