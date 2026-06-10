باشگاه خبرنگاران جوان - «کفشت را دربیار تا ببنیم بمب نداشته باشی»، این جمله تمسخرآمیز کاربر بلژیکی از زبان پلیس آمریکا به کوین دیبروین هنگام بازرسی بدنی در زمان ورود به آمریکا برای جام جهانی است.
نیروهای امنیتی آمریکا در ۳ روز گذشته انواع و اقسام برخوردهای زننده و توهین آمیز را نسبت به اعضای تیمهای شرکتکننده در جام جهانی داشتند ولی جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا هیچ واکنشی علیه میزبان و شریک دوست داشتنیاش یعنی ترامپ نشان نمیدهد.
پلیس آمریکا کارشکنی و رفتارهای زشت خود را در این چند روز ابتدا با بازداشت ۷ ساعته ایمن حسین، ستاره تیم ملی عراق و دیپورت عکاس تیم ملی عراق بعد از ۱۲ ساعت بازداشت شروع کرد. بعد از آن نوبت تفتیش بدنی توهینآمیز از بازیکنان سنگال خبرساز شد بلافاصله پلیس آمریکا با سگهای بمبیاب به جان کاروان تیم ملی ازبکستان افتاد انگار با گروه تروریسیتی با سرکردگی فابیو کاناوارو، قهرمان جام جهانی ۲۰۰۶ مواجه شده است!
میزبانی بد آمریکاییها از میهمانان جام جهانی به اینجا ختم نشد، بلکه بهترین داور قاره آفریقا به جرم اینکه مسلمان و سومالیایی است دیپورت شد، اما فیفا نه تنها از داور حمایت نکرد بلکه پشت او را خالی کرد و قوانین آمریکا را بهانه کرد.
چطور وقتی هواداران فوتبال ایرلندی با پرچمهای فلسطین به ورزشگاه میآیند آقای رئیس وسط بازی را کنار میگذارد و میگوید این اقدام دخالت سیاست در ورزش است.
چطور ترامپ علنا تیم ملی ایران را تهدید جانی میکند، اما آقای رئیس هیچ واکنشی نشان نمیدهد و با وسط بازی میگوید ایران در جام جهانی شرکت میکند و حتی یک کلمه از این تهدید علنی صحبت نمیکند.
آقای اینفانتیو درباره برخورد زننده نیروهای پلیس با بازیکنان سنگال و ازبکستان، گفت: فیفا در فرآیندهای مهاجرتی و امنیتی کشور میزبان دخالت ندارد و تصمیمگیری نهایی با دولت میزبان است.
منبع: فارس