باشگاه خبرنگاران جوان؛امروز با حضور معاون بانک مرکزی از سامانه جامع متمرکز ارزی رونمایی شد.در این مراسم اسکندری مدیرعامل بانک اظهار داشت :امروز شاهد رونمایی از سامانه‌ای هستیم که می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ عملیات ارزی بانک صادرات ایران باشد. این سامانه صرفاً یک دستاورد فناورانه نیست، بلکه بیانگر تحولی بنیادین در رویکرد بانک به بانکداری بین‌المللی است.

وی با بیان اینکه استقرار این سامانه گامی مؤثر در جهت تسهیل، شفاف‌سازی و ارتقای عملیات ارزی کشور محسوب می‌شود، افزود: بانک صادرات ایران مصمم است مسیر تحول دیجیتال را با قدرت ادامه دهد و در این مسیر از همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند خواهد شد.

شفافیت؛ مهم‌ترین دستاورد سامانه جدید ارزی

وی افزود:شفافیت در عملیات ارزی را یکی از مهم‌ترین مطالبات نهادهای ناظر و سیاست‌گذار عنوان کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های راهبردی هیأت‌مدیره بانک، وزارت اقتصاد و نهادهای نظارتی، استقرار نظام شفافیت در عملیات ارزی بوده است. سامانه جامع متمرکز ارزی زیرساختی مطمئن برای پاسخگویی شفاف، دقیق و مستند به تمامی نهادهای ذی‌ربط فراهم کرده است.

وی ادامه داد: معماری این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که تمامی تراکنش‌ها، موقعیت‌های ارزی و رویدادهای مالی با بالاترین سطح دقت قابل ردیابی هستند. این موضوع موجب تسریع در ارائه اطلاعات به بانک مرکزی، رفع ابهامات گزارش‌دهی و افزایش سرعت حسابرسی‌های داخلی خواهد شد.

حرکت به سوی استانداردهای جهانی بانکداری

وی با اشاره به تحولات سریع نظام بانکداری بین‌الملل تصریح کرد: بانکداری جهانی در حال تجربه تغییرات گسترده است و انطباق با استانداردهای بین‌المللی، الزامات گزارشگری مالی و مقررات جدید ارزی، نیازمند زیرساختی چابک و هوشمند بود.

وی افزود: مهم‌ترین مزیت رقابتی این سامانه، توانایی بالای آن در تطبیق سریع با تغییرات و الزامات جدید داخلی و بین‌المللی است؛ موضوعی که بانک را در مسیر توسعه فعالیت‌های بین‌المللی توانمندتر خواهد کرد.

پایان فرآیندهای جزیره‌ای و حرکت به سمت یکپارچگی

مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به محدودیت‌های ساختارهای سنتی در حوزه ارزی گفت: فرآیندهای دستی و سامانه‌های جزیره‌ای در سال‌های گذشته هزینه‌های پنهان متعددی را به بانک و مشتریان تحمیل می‌کردند. سامانه جامع متمرکز ارزی با یکپارچه‌سازی فرآیندها، حذف موازی‌کاری‌ها و خودکارسازی عملیات، گامی مهم در اصلاح ساختارهای عملیاتی بانک به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: امروز صرفاً از یک نرم‌افزار رونمایی نمی‌کنیم، بلکه در حال نهادینه‌سازی یک نگرش جدید در بانکداری ارزی هستیم.

وی با تأکید بر تغییر ماهیت کسب‌وکار ارزی در نظام بانکی اظهار داشت: بانکداری ارزی دیگر محدود به خرید و فروش ارز یا انجام حواله نیست. امروز بانک‌ها باید در حوزه‌هایی نظیر مدیریت ریسک ارزی، تأمین مالی بین‌المللی و ارائه محصولات نوآورانه ایفای نقش کنند.

وی خاطرنشان کرد: سامانه جامع متمرکز ارزی زیرساخت لازم برای توسعه این خدمات را فراهم کرده و انتظار می‌رود همکاران شبکه ارزی بانک با استفاده از ظرفیت‌های آن، سهم بانک صادرات ایران از تجارت خارجی کشور را افزایش دهند.

وی افزود: استمرار خدمت‌رسانی در شرایط دشوار و با وجود محدودیت‌های زیرساختی و ارتباطی، شایسته بالاترین سطح تقدیر و قدردانی است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین از معاونت بین‌الملل، معاونت فناوری اطلاعات، معاونت مالی، معاونت مهندسی و پشتیبانی و شرکت پیمانکار پروژه به عنوان ارکان اصلی اجرای این طرح ملی قدردانی کرد و گفت: موفقیت این پروژه حاصل هم‌افزایی و همکاری نزدیک تمامی بخش‌های بانک بوده است.

وی تصریح کرد: تجربه اجرای این پروژه نشان داد هر زمان بخش‌های مختلف بانک در کنار یکدیگر قرار گیرند، نتیجه‌ای فراتر از مجموع توان فردی آنها حاصل خواهد شد و این رویکرد باید به الگوی اجرای طرح‌های آینده بانک تبدیل شود.

وی از برنامه‌ریزی برای توسعه این سامانه در سطح شعب کشور خبر داد و گفت: به‌زودی سامانه جامع متمرکز ارزی در اختیار شعب سراسر کشور قرار خواهد گرفت و زیرساخت‌های آموزشی و پشتیبانی لازم نیز برای بهره‌برداری کامل از آن فراهم شده است.

وی در پایان تأکید کرد: رونمایی از این سامانه آغاز یک مسیر جدید تحول در بانک صادرات ایران است. با وجود چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی و اقتصاد کشور، بانک صادرات ایران از امروز با ابزارهای کارآمدتر، تیمی منسجم‌تر و اراده‌ای قوی‌تر برای تحقق اهداف خود گام برخواهد داشت.