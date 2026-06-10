رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد کشور از امروز ۲۰ خرداد تا صبح روز شنبه ۲۳ خرداد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد با اشاره به افزایش حجم سفر‌های برون‌شهری در روز‌های پایانی هفته، اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش تردد وسایل نقلیه در محور‌های مواصلاتی کشور، مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی از امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد تا صبح روز شنبه ۲۳ خرداد در محور‌های پرتردد اعمال خواهد شد.

وی افزود: در این بازه زمانی، تردد موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه تا ساعت ۶ صبح روز شنبه در محور‌های کرج ـ چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران ـ سمنان ـ مشهد و بالعکس ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به محدودیت‌های محور کرج ـ چالوس گفت: تردد انواع کامیون و کامیونت در این محور ممنوع است و در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت‌های مقطعی و یک‌طرفه بنا به تشخیص مأموران پلیس راه اجرا خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد ادامه داد: در روز جمعه (۲۲خرداد) نیز در صورت افزایش بار ترافیکی، از ساعت ۱۲ ظهر محدودیت تردد خودرو‌های به مقصد چالوس از آزادراه تهران ـ شمال اعمال خواهد شد. همچنین از ساعت ۱۵ جمعه از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) محدودیت‌ها ادامه یافته و از ساعت ۱۶ نیز مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به صورت یک‌طرفه اجرا می‌شود و این محدودیت‌ها تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت و در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان پایان زودتر طرح وجود دارد.

وی درباره محور هراز اظهار کرد: تردد تمامی تریلر‌ها در این محور ممنوع است و همچنین کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲ ظهر تا ۲۴ امروز چهارشنبه (۲۰خرداد) و از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ روز‌های پنجشنبه (۲۱ خرداد) و جمعه (۲۲خرداد) اجازه تردد در این محور را نخواهند داشت.

رئیس پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: در محور هراز نیز در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت‌های یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد همچنین به محور فشم اشاره کرد و گفت: روز جمعه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ محدودیت ترافیکی به صورت یک‌طرفه از انتهای محور محدوده پل حاجی‌آباد یا ابتدای پیچ آریانا به سمت خروجی فشم اجرا خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، از آخرین وضعیت جاده‌ها و محدودیت‌های ترافیکی مطلع شوند و با مدیریت زمان سفر، پلیس را در تأمین ایمنی و روانی تردد‌ها یاری کنند.

منبع: پلیس

برچسب ها: محدودیت ترافیکی ، پلیس راه راهور
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