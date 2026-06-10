حزب حاکم بر رژیم تروریستی اسرئیل در واکنش به ابراز تردید ترامپ، بر کاندیداتوری قطعی و پیروزی نتانیاهو در انتخابات آتی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حزب لیکود رژیم تروریستی اسرائیل به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که در آن آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم تروریستی را زیر سوال برده بود، واکنش نشان داد.

در بیانیه کوتاهی که از سوی حزب لیکود منتشر شد، ادعا شده است: «نتانیاهو در انتخابات آینده نامزد و پیروز خواهد شد.»

هدف از این واکنش سریع، تکذیب شایعاتی بود که در صحنه سیاسی رژیم تروریستی اسرائیل به راه افتاده بود؛ شایعاتی که پس از مصاحبه ترامپ با شبکه آمریکایی «ای‌بی‌سی نیوز» آغاز شد.

رئیس‌جمهور آمریکا در آن مصاحبه، نتانیاهو را «نخست‌وزیر دوران جنگ» توصیف کرد، اما علامت سوال بزرگی را در برابر آینده سیاسی او قرار داد و گفت: «این یک پرسش باز است که آیا نتانیاهو برای انتخاب مجدد نامزد خواهد شد و آیا بی‌بی اصلا می‌خواهد ادامه دهد یا خیر.»

منبع: آر تی