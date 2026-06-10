وزیر بهداشت از نامه‌نگاری با رئیس مجلس برای اختصاص بودجه جهت تقویت بیمه‌ها و جبران گرانی‌ها در حوزه درمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمدرضا ظفرقندی درباره اقدامات وزارت بهداشت در بحث هزینه دارو، به‌ویژه دارو‌های بیماران خاص، باتوجه به افزایش قیمت‌های اخیر، به‌ویژه پس از جنگ؛ با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد وقت‌مان در وزارت بهداشت را در بحث دارو صرف می‌کنیم؛ گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر مبادی ورودی مواد اولیه دارو از مسیر دریا که باید از هند یا چین وارد شود یا بخش‌هایی که از مسیر هوایی وارد می‌شده، بعضا دچار مشکلاتی است که با رایزنی و صحبت با مسئولان ذیربط در وزارت خارجه، وزارت راه و شهرسازی و دیگر مسئولان مربوطه، در تلاش برای جبران آن هستیم تا در ورود مواد اولیه مشکل ایجاد نشود.

وزیر بهداشت با اعلام اینکه دو راه برای حل مشکل افزایش هزینه دارو‌ها داریم، گفت: ما به هر حال در کشور تورم و تغییرات نرخ ارز را داریم که اینها ناگزیر روی بحث قیمت دارو اثرگذار است. یک راه‌حل اساسی در مقابل این افزایش قیمت و گرانی دارو‌ها این است که باید پوشش بیمه‌ای را افزایش دهیم تا چرخ تولید کارخانه‌های دارویی ما نایستد؛ تولید ادامه داشته باشد و در نتیجه باری بر دوش مردم وارد نشود.

ظفرقندی با تاکید بر اینکه راه‌حل این مسئله فقط این است که بتوانیم بیمه‌ها را تقویت کنیم، اضافه کرد: به همین منظور نامه و مکاتبه‌ای با آقای دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی داشتیم که در مجلس یک ردیف بودجه مستقیم و مجزا برای تقویت بیمه‌ها پیش‌بینی و تصویب کنند که بیمه‌ها این گرانی که بر هزینه درمان بیماران تحمیل شده را جبران کنند و مسئله گرانی دارو به این شکل حل شود.

وی با بیان اینکه راه‌حل دیگر هم این است که از تولید داخل حمایت بیشتری کنیم، افزود: یعنی اگر دارویی با کیفیت خوب و درست که همکاران انجمن‌های علمی ما آن را ارزیابی و تایید می‌کنند، در کشور داریم، طبیعی است که باید آن اضافه ارزی که هزینه می‌شود تا دارو از خارج وارد کنیم، را صرف حمایت از تولید داروی باکیفیت در داخل کنیم. این ۲ اقدام، از حرکت‌های اصلی است که ما در وزارت بهداشت در زمینه مدیریت افزایش هزینه دارو‌ها داریم.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: وزیر بهداشت ، قیمت دارو ، بودجه بیمه
خبرهای مرتبط
انیستیتو ملی کانسر مرکز درمان سرطان در کشور
۱۸ درصد از بازار دارویی کشور در خانه‌ها حبس شده است
هشدار وزارت بهداشت: مراقب ترفندهای جذاب‌سازی دخانیات باشید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زمان دریافت کارت آزمون‌های سمپاد و نمونه دولتی اعلام شد
مکالمات تلفن ثابت به ثابت رایگان شد؛ دریافت هزینه نگهداری خطوط از ابتدای خرداد
آیا می‌توان میزان نیترات هر میوه را از شکل آن تشخیص داد؟
نسخه وزیر بهداشت برای جبران قیمت دارو/ نامه به «قالیباف» درباره بودجه بیمه‌ها
فناوری‌های نقشه‌برداری مغز امکان تصویربرداری از فرآیندهای شناختی انسان را فراهم کرده‌اند
مرکز ملی فضای مجازی ادعای وزیر ارتباطات درباره مصوبه ۳۲ بندی را تکذیب کرد
رکوردشکنی اسپیس ایکس در استفاده مجدد از موشک با سی و پنجمین پرتاب و فرود 
تامین دارو‌های استراتژیک با اولویت تولید داخل + فیلم
اجرای ۱۹۰۰ پروژه پژوهشی در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز
آخرین اخبار
اجرای ۱۹۰۰ پروژه پژوهشی در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز
تامین دارو‌های استراتژیک با اولویت تولید داخل + فیلم
فناوری‌های نقشه‌برداری مغز امکان تصویربرداری از فرآیندهای شناختی انسان را فراهم کرده‌اند
مرکز ملی فضای مجازی ادعای وزیر ارتباطات درباره مصوبه ۳۲ بندی را تکذیب کرد
مکالمات تلفن ثابت به ثابت رایگان شد؛ دریافت هزینه نگهداری خطوط از ابتدای خرداد
زمان دریافت کارت آزمون‌های سمپاد و نمونه دولتی اعلام شد
رکوردشکنی اسپیس ایکس در استفاده مجدد از موشک با سی و پنجمین پرتاب و فرود 
نسخه وزیر بهداشت برای جبران قیمت دارو/ نامه به «قالیباف» درباره بودجه بیمه‌ها
آیا می‌توان میزان نیترات هر میوه را از شکل آن تشخیص داد؟
۸۵ قلم داروی ضروری در کمبود/ افزایش دارو‌های با موجودی زیر ۳ ماه
تصمیم چک برای ارسال اولین فضانورد خود به ایستگاه بین المللی فضایی
هشدار کارشناسان در مورد یک آسیب‌پذیری امنیتی حیاتی در شبکه‌های مجازی
تردید کارشناسان در مورد امکان فرود آرتمیس ۴ بر روی ماه در سال ۲۰۲۸
یک ادویه رایج که خلق و خو و کیفیت خواب زنان را بهبود می‌بخشد
آمادگی شیائومی برای عرضه یکی از بهترین گوشی‌های خود
لزوم بازنگری در نظام قیمت‌گذاری دارو
استعمال گاز خنده در بارداری باعث سقط جنین می‌شود
هشدار اساتید دانشگاه نسبت به کاهش درک دانشجویان به دلیل استفاده زیاد از هوش مصنوعی
کشف یک علت غیرمنتظره برای پوسیدگی دندان و بیماری لثه
امتحانات مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها حضوری است
سهمیه جنگ در کنکور ۱۴۰۵ قطعی شد