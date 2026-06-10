آژانس تجارت دریایی انگلیس از وقوع حریق در اتاق موتور یک کشتی در نزدیکی بندر صحار عمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آژانس تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) از وقوع حادثه برای یک کشتی در ۲۰ مایل دریایی شمال شرقی بندر صحار عمان خبر داد.

طبق گزارش این آژانس و اعلام مقامات محلی، در پی وقوع آتش‌سوزی در اتاق موتور این کشتی، یک نفر از خدمه زخمی شده و دو تن دیگر نیز مفقود شده‌اند.

شایان ذکر است که در چند هفته اخیر، دست‌کم دو مورد حادثه مشابه از جمله حریق در اتاق موتور یک کشتی فله‌بر و انفجارهای مشکوک در بدنه یک نفت‌کش تجاری در آب‌های مجاور دریای عمان و خلیج فارس گزارش شد که به تخلیه اضطراری خدمه و توقف موقت ناوبری منجر گردید.

منبع: الجزیره