در پی اجرای یک مانور نظارتی در شهرستان‌های تحت مدیریت شرکت توزیع نیروی برق شیراز، ۳۴ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۵ مرکز رمزارز شناسایی و کشف و ضبط شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد رضا خسروی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با تقدیر از نیرو‌های حراست و عوامل اجرایی و انتظامی اظهار داشت این اقدام در راستای کنترل و مدیریت مصرف برق و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی ماینر‌ها انجام شده است.

خسروی با برشمردن آسیب‌های ماینر‌ها به شبکه برق اضافه کرد فعالیت‌های ماینینگ رمزارزها، به ویژه در مقیاس بزرگ و غیرمجاز، می‌تواند آسیب‌های جدی به شبکه برق و جامعه وارد کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد بخشی از استخراج غیرمجاز در کارخانه‌های تعطیل‌شده، مرغداری‌ها، دامداری‌ها و سوله‌های صنعتی متروکه اتفاق می‌افتد. 

او از افزایش بار شبکه به عنوان یکی از آسیب‌ها یاد کرد و افزود: ماینر‌ها به طور معمول انرژی زیادی مصرف می‌کنند. این افزایش ناگهانی بار می‌تواند منجر به افت ولتاژ و مشکلات دیگر در شبکه توزیع برق شود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با اشاره به اینکه هر دستگاه ماینر به‌طور متوسط حدود ۳.۵ کیلووات در ساعت برق مصرف می‌کند اضافه کرد این یعنی حدود ۸۰ کیلووات‌ساعت در شبانه‌روز؛ این میزان مصرف معادل مصرف برق ۳ تا ۴ خانوار شهری است. حال تصور کنید یک سوله کوچک با ۵۰ دستگاه ماینر چگونه به اندازه یک محله فشار بر شبکه وارد می‌کند.

محمد حضرتی مدیر لوازم اندازه‌گیری برق شیراز نیز در ادامه گفت در مناطقی که ماینر‌های غیرمجاز فعالیت می‌کنند، ممکن است به دلیل مصرف بالای انرژی، قطع برق برای سایر مصرف‌کنندگان نیز اتفاق بیفتد. این موضوع می‌تواند نارضایتی عمومی را به همراه داشته باشد.

حضرتی از شهروندان خواست تا این موارد را گزارش دهند و یاد آور شد:وزارت نیرو با هدف مهار فشار ماینر‌های غیرمجاز بر شبکه برق، دستورالعمل جدیدی ابلاغ کرده که در آن پاداش گزارش این مراکز به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و سقف پرداخت نیز به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است.

سقف پاداش‌ها از ۳۰۰ به ۳۲۰ میلیون تومان ارتقا یافته تا گزارش‌دهندگان برای کشف مراکز بزرگ انگیزه بیشتری داشته باشند.

پاداش کشف ۱۰ دستگاه اول به ۳ میلیون تومان و ۱۰ دستگاه دوم به ۲ میلیون تومان برای هر دستگاه افزایش یافته است. این رقم، تقریباً دو برابر دستورالعمل قبلی است و نشان می‌دهد شناسایی این مراکز برای وزارت نیرو به اولویت فوری تبدیل شده است.

منبع: شرکت توزیع برق شیراز 

برچسب ها: شرکت توزیع برق شیراز ، کشف ماینر غیرمجاز ، رمز ارز
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