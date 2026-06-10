باشگاه خبرنگاران جوان- این موضوع همواره بهعنوان یکی از دغدغههای مهم وزیر ورزش و جوانان مورد توجه قرار داشته است، بهطوری که در مقام توصیه به فدراسیونهای ورزشی، افزایش تعداد ورزشکاران را بهعنوان یکی از اهداف مهم و راهبردی مورد تأکید قرار داده است.
دکتر احمد دنیامالی به خوبی بر این واقعیت در ورزش آگاه است که بهترینها همواره از میان بیشترینها انتخاب میشوند. این همان منطقی است که قدرتهای بزرگ ورزش جهان بر پایه آن برنامهریزی میکنند و نمونه بارز آن را میتوان در ورزش چین مشاهده کرد؛ کشوری که به واسطه برخورداری از جامعه گسترده ورزشکاران، همواره یکی از قدرتهای برتر رویدادهای آسیایی و المپیکی به شمار میرود و سهم قابل توجهی از مدالها را به خود اختصاص میدهد.
در نشستهای تخصصی فدراسیونها با وزارت ورزش و جوانان در مسیر حضور کاروان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا، علاوه بر هدف کوتاهمدت که کسب بهترین نتیجه ممکن است، وزیر ورزش و جوانان یکی از مهمترین مصادیق توسعه پایدار ورزش کشور را افزایش تعداد ورزشکاران در رشتههای مختلف عنوان کرده است.
او معتقد است یکی از نشانههای توسعهیافتگی در ورزش زمانی نمایان میشود که مربیان تیمهای ملی برای انتخاب نفرات برتر با جامعه گستردهای از ورزشکاران مستعد مواجه باشند، شرایطی که رقابت برای رسیدن به تیم ملی را دشوارتر، کیفیتر و اثربخشتر میکند و در نهایت به ارتقای سطح قهرمانی کشور میانجامد.
وزیر ورزش و جوانان طی یک ماه اخیر در نشستهای مختلف بارها به این موضوع اشاره کرده است؛ از محدود بودن تعداد ورزشکاران دارای شانس مدال در برخی رشتهها همچون وزنهبرداری برای پوشش تمامی اوزان تا معرفی ۱۳ ورزشکار دوومیدانی در شرایطی که نزدیک به ۵۰ مدال طلا در رویدادهای بزرگ این رشته توزیع میشود و همچنین جمعیت کمتر از ۳۰۰ نفری ورزشکاران انجمن بازیهای الکترونیک؛ موضوعاتی که از نگاه او ضرورت توسعه کمی رشتههای ورزشی را بیش از پیش آشکار میکند.
بر همین اساس، وی بار دیگر تأکید کرده است که افزایش تعداد ورزشکاران در رشتههای مختلف باید از طریق برنامههای علمی، آموزشی و توسعهای در دستور کار فدراسیونها قرار گیرد.
دنیامالی در نشست اخیر فدراسیون بسکتبال نیز جمعیت ۹۱ هزار نفری این رشته را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد که این تعداد ظرفیت افزایش دارد. از نگاه او، همافزایی با مدیریت شهری و توسعه زیرساختهایی همچون زمینهای بسکتبال سهنفره میتواند یکی از راهبردهای مؤثر برای جذب علاقهمندان بیشتر به این رشته باشد.
از همین رو، نگاه وزیر ورزش و جوانان در نشستهای تخصصی مرتبط با بازیهای آسیایی ناگویا صرفاً معطوف به اهداف کوتاهمدت و نتایج مقطعی نیست. در کنار برنامهریزی برای موفقیت در رویدادهای پیش رو، توجه ویژهای نیز به افزایش تعداد ورزشکاران در رشتههای مختلف وجود دارد؛ رویکردی که میتواند زمینهساز ظهور استعدادهای بیشتر، شکلگیری رقابتهای عمیقتر و پرورش نخبگان ورزشی توانمندتر در آینده باشد.
به نظر میرسد یکی از مهمترین اتفاقات مدیریتی ورزش کشور در دوره کنونی، توجه همزمان به قهرمانی و توسعه پایدار است؛ نگاهی که افزایش جامعه ورزشکاران را مقدمهای برای ارتقای کیفیت ورزش قهرمانی میداند.
افزایش تعداد ورزشکاران در ایران، بدون تردید تصمیمی مهم برای آینده ورزش کشور است؛ آیندهای که در آن ورزشکاران بیشتری فرصت حضور در میدان رقابت خواهند داشت، رقابتها گستردهتر خواهد شد و مسیر ظهور قهرمانان و نخبگان ورزشی بیش از گذشته هموار میشود.