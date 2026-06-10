اسپیس ایکس با سی و پنجمین پرتاب و فرود، رکورد استفاده مجدد از موشک را شکست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اسپیس ایکس بار دیگر رکورد استفاده مجدد از موشک را شکست و مرحله اول موشک فالکون ۹ خود را برای سی و پنجمین بار پرتاب کرد. این موشک ۲۹ ماهواره استارلینک را از مجتمع پرتاب ۴۰ در ایستگاه نیروی فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا به مدار پایین زمین حمل کرد. کمی بیش از یک ساعت بعد، اسپیس ایکس استقرار موفقیت‌آمیز محموله استارلینک (گروه ۱۰-۳۵) را تأیید کرد.

طبق گزارش Space.com، مرحله اول، Boost ۱۰۶۷، سی و پنجمین ماموریت خود را به فضا و از آنجا به پایان رساند و بر روی ناو USS Shortfall of Gravitas در اقیانوس اطلس فرود آمد. با این پرواز، فالکون ۹ به تعداد کل استفاده مجدد از موشک‌های شاتل فضایی ناسا که ۳۹ ماموریت است، نزدیک می‌شود.

این پرتاب، مجموعه ماهواره‌های استارلینک اسپیس‌ایکس را به بیش از ۱۰۵۸۰ ماهواره فعال متصل می‌کند. این شبکه، خدمات اینترنت پرسرعت را در سراسر جهان ارائه می‌دهد، از جمله وای‌فای در حین پرواز و اتصال مستقیم به برخی از شبکه‌های تلفن همراه.

این پرتاب، شصت و ششمین پرواز موشک فالکون ۹ اسپیس‌ایکس در سال جاری و ششصد و شصتمین ماموریت کلی این شرکت بود.

منبع: الیوم السابع

برچسب ها: اسپیس اکس ، فضا ، پرتاب موشک به فضا
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