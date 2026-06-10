مدیرعامل بورس تهران گفت: برنامه‌ریزی کردیم امسال ان‌شاءالله ۱۲ عرضه اولیه متناسب با شرایط بازار و آمادگی ناشران را داشته باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمود گودرزی مدیرعامل بورس تهران در پاسخ به سوالات باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برنامه‌ریزی کردیم امسال ان‌شاءالله ۱۲ عرضه اولیه متناسب با شرایط بازار و آمادگی ناشران را داشته باشیم.

او افزود: امیدواریم امسال بتوانیم بزرگترین عرضه تاریخی بازار سرمایه را از نظر ارزشی داشته باشیم.

مدیرعامل بورس تهران در ادامه به برنامه‌های تامین مالی اشاره کرد و گفت: برای ۲ شرکت سهامی عام پروژه نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم که تامین مالی انجام شود.

او از عرضه ۲ صندوق در حوزه انرژی خورشیدی برای اولین بار در بورس تهران خبر داد و بیان کرد: اولین صندوق سولار نام دارد و دومین صندوق با سایز بسیار بزرگ است که جزئيات آن اطلاع‌رسانی می‌شود.

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گفتنی است، مراسم عرضه اولیه نماد وفیروزه امروز برگزار شد؛ در جریان این عرضه اولیه تعداد ۱.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم به شیوه ثبت سفارش برای کشف قیمت عرضه شد.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه ، عرضه اولیه
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
علی اصغر
۱۸:۲۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
دولت که دلش به حال مردمش نمیسوزه..خداروشکر حال بورس هم صعودیه..لطفا فروش سهام عدالت رو ازاد کنید تا یکم از مشکلات جامعه حل بشه..سهام عدالت رو ازاد کنید فروشش رو
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