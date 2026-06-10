باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری در نشست با نمایندگان دستگاههای ۱۷ گانه عضو ائتلاف نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان که به اختصار «نماد» نامیده میشود، اظهار کرد: در شرایط جنگی کشور، علی رغم غیرحضوری شدن مدارس برنامههای ما در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانش آموزان استان از طریق فضای مجازی استمرار پیدا کرد و برنامههای متنوعی در این راستا انجام شد.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس تصریح کرد: بخشی از عوامل آسیبها در حیطه خانواده هاست و در حوزه عملکردی آموزش و پرورش قرار ندارد بنابراین نمیشود انتظار داشتند تنها آموزش و پرورش از آسیبها پیشگیری کند.
کلاری، خاطرنشان کرد: طرح «قاضی در مدرسه» را در ۲۲۶ مدرسه استان اجرایی کردیم همچنین با تلاشهای صورت گرفته تعداد ۱۱۰ دانش آموز بازمانده از تحصیل را به مدرسه بازگرداندیم.
او اضافه کرد: در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی، رقابتهای بین دانش آموزان تحت عنوان «بازیهای فکری» را که از سالها پیش و با خلاقیت در سطح استان اجرا میکردیم امسال به کل کشور تعمیم داده شده و ما میزبان بیش از ۱۱ هزار دانش آموز از سراسر کشور در این بازیها بودیم.
کلاری اذعان کرد: انجام بازیهای فکری به کاهش نسبی آسیبهای اجتماعی کمک میکند و در این زمینه بسیار موثر است در این مسابقات، دانش آموز با پدر و مادر و حتی پدر بزرگ میتواند بازیهای فکری را انجام دهد و این موضوع به کاهش فاصله نسلی نیز کمک میکند.
او اضافه کرد: تشکلها را مهمترین ابزار و راهکار تربیتی میدانیم لذا تلاش داریم دانش آموزی نباشد که حداقل عضو یک تشکل نباشد چرا که دانش آموزی که عضوی از تشکلها باشد اغلب دچار آسیبها نمیشود.
کلاری با اشاره به اینکه تشکلهای دانش آموزی مهمترین ابزار پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است گفت: دو تشکل جدید دانش آموزی حمایت از منابع طبیعی و هویت ساز راه اندازی کردیم که در تشکل هویت ساز، تمامی دانش آموزان باید حداقل از بیست مکان میراث فرهنگی بازدید کنند، البته این برنامه براساس توافق با میراث فرهنگی در حال اجرا بود که وقوع جنگ مانع اجرای دقیق آن شد.
او ادامه داد: جریان سازی بسیار مهم است لذا در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، آموزش فرهنگیان را در دستور کار قرار دادیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس نیز دراین جلسه گفت: تربیت انسانها بر عهده آموزش و پرورش است و راه توسعه جامعه از آموزش و پرورش میگذرد.
اسماعیل اکبری افزود: آموزش و پرورش با چالشهای جدی روبروست که یکی از آنها تفاوت محتواهای آموزشی با نیازهای امروز دانش آموز است.
او تصریح کرد: بسیاری از مهارتهای اجتماعی را باید در مدرسه به دانش آموزان آموزش داد و بر اساس نیازمندیهای دانش آموزان امروزی باید محتواها را ادامه داد چرا که علم آموزی به تنهایی و بدون مهارتهای اجتماعی زندگی فرد را نمیسازد.
اکبری ادامه داد: در نظام آموزش و پرورش باید با سرمایه گذاری لازم و تخصیص اعتبارات مورد نیاز برنامههای روز دنیا را آموزش داد و از آموزشهای سنتی خودداری کرد در این مسیر آموزش و پرورش باید بتواند از مشارکتهای مردمی به صورت مطلوب بهرهمند شود لذا ارتباط موثر آموزش و پرورش با سایر دستگاه میتواند بسیاری از چالشها را رفع کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس، خاطرنشان کرد: در راستای همراهی کردن دستگاهها و مردم با آموزش و پرورش باید فرهنگ سازی شود.
او گفت: میشود به گونهای برنامه ریزی کرد که کیفیت آموزشی در مناطق کم برخوردار با سایر نقاط برابری کند مانند تخصیص امتیازات ویژه به معلمانی که در مناطق کم برخوردار خدمت میکنند.
اکبری اذعان کرد: نظر به اهمیت موضوع پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مقتضی است، در ارائه آموزش ها، جدی عمل کنیم تا یادگیری واقعی و تاثیر گذار اتفاق بیفتد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس، گفت: برگزاری اردوهای فرهنگی تربیتی برای دانش آموزان بسیار مهم و در تربیت آنها بسیار موثر است.
او ادامه داد: آموزش و پرورش یک اصل است باید سرمایهگذاریها در این نهاد زیربنایی انجام شود به جای ساخت ندامتگاهها باید در آموزش و پرورش هزینه کرد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس نیز گفت: یکی از فرآیندهای ناگواری که در سالهای گذشته در کشور، همواره طی شده است فراموشی اجزای تمدن سازی و موثر در هویت سازی و فرهنگ است.
سیدحسن موسوی با تشریح اضلاع سازنده یک تمدن افزود: ما نباید فرهنگ گذشتگان را فراموش کنیم جنگهای اخیر علیرغم بدی هایش باعث شد ابیات حماسی فردوسی را بخوانیم و قرائت این اشعار در تقویت تاب آوری و روحیه جمعی بسیار موثر ماست.
او تصریح کرد: باید سرعت تغییرات اجتماعی در جامعه را بپذیریم و تحولات را چنان درک کنیم که بتوانیم از آسیبهای اجتماعی پیشگیری کنیم.
موسوی گفت: آسیبهای اجتماعی درب خانه همه را میزند این خانواده است که باید فرزندانش را در برابر آسیب ها، بیمه کند.
مشاور استاندار و مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس هم گفت: دغدغه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و حفاظت از نسلهای جدید همواره اذهان ما را مشغول کرده است.
سمانه ذوالقدری افزود: ایجاد ارتباط مستقیم و بی واسطه والدین با فرزندان در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بسیار مهم و موثر است.
او بااشاره به اینکه پدران و مادران و معلمان دو گروهی هستند که میتوانند روی دانش آموزان تأثیر گذار بگذارند تصریح کرد:سلامت روان بسیار مهم است همه مسائل به فراموشی سپرده میشود. اما آسیبهای روحی ماندگار هستند.
ذوالقدری با بیان اینکه آموزش والدین موضوع مهمی است، گفت: برگزاری اردوها، آیبن معنوی اعتکاف و هر فضایی که زمین گفتگوی دانش آموزان را فراهم کند در این زمینه بسیار مهم است.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش فارس هم گفت: تقویت سلامت روان دانش آموزان در ایام جنگی از راهبردهای ما در ماههای اخیر بوده است.
سید خداکرم فلاحی افزود: با هدف تقویت تاب آوری دانش آموزان در شرایط جنگی برنامههای متنوعی را در دستور کار قرار دادیم برگزاری پویش ها، وبینارها، تولید محتواهای آموزشی، و از همه مهمتر حضور فعال دانش آموزان در موکبهای شبانه از جمله برنامه هاست.
مشاور مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس در امور مور بانوان و خانواده، نیز اظهار کرد:بار برگزاری فراخوان با موضوع جوانی جمعیت بیش از ۷۰ نفر از اساتید خانواده را شناسایی و جلساتی را با آنها برگزار کردیم.
سیده معصومه دستغیب افزود: انتظار میرود فرمانداران، بخشداران و دهیاران در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بیش از پیش با آموزش و پرورش همراهی و همکاری کنند.
منبع: آموزش و پرورش فارس