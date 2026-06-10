نخستین نشست «میز نوجوان» جهت برنامه‌ریزی خدمات حوزه نوجوان در کتابخانه‌های عمومی استان فارس با هدف آسیب‌شناسی وضعیت موجود و طراحی خدمات نوین منطبق بر نیاز‌های تربیتی، مهارتی و فراغتی نوجوانان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین فیروزی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس در نخستین جلسه برنامه‌ریزی حوزه نوجوان، با اشاره به ضرورت بازنگری در ساختار فعلی بخش‌های کتابخانه‌ها اظهار کرد: یکی از ایرادات راهبردی در مدیریت کتابخانه‌ها از گذشتته، ادغام بخش کودک و نوجوان است. نوجوان خود را به دنیای بزرگسالان نزدیک‌تر می‌بیند و ضرورت دارد فضای این دو گروه سنی به‌طور کامل تفکیک شود تا تداخلی در ارائه خدمات ایجاد نشود؛ و البته امروز باید به جهت گستردگی خدمات برای جامعه خدمت پذیر، به داشتن فضای مستقل اکتفا نکرد و طراحی خدمت مبتنی به مکان مستقل در فضای داخل کتابخانه نباشد.

او با تأکید بر لزوم شناخت دقیق اقتضائات زیست‌بوم نوجوانان افزود: امروزه دغدغه‌های اقتصادی و مهارت‌محور در میان نوجوانان پررنگ شده است. متأسفانه این قشر در بدنه جامعه متولی مشخصی ندارد و کتابخانه‌ها به‌عنوان نهادی مکمل، در پی آن هستند تا با درک درست از نیاز‌های تربیتی، آموزشی و فراغتی این نسل، خلاء موجود را پر کنند.

فیروزی با بیان اینکه هدف این نشست، طراحی خدمات برای نوجوان است، تصریح کرد: نباید صرفاً به فعالیت‌های جاری همچون کارگاه‌ها و نشست‌های کتابخوانی و ده‌ها فعالیت جاری دیگر اکتفا کرد. هدف ما دستیابی به خدماتی است که نوجوان را با کتابخانه آشتی دهد.

او ضمن تأکید بر اهمیت «پیوست آموزشی» در تمامی فعالیت‌های کتابخانه‌ای، خطاب به کتابداران گفت: نیاز نیست کپی‌برداری از الگو‌های بیرونی داشته باشیم؛ آنچه اهمیت دارد، طراحی خدماتی خلاقانه و نوآورانه است که با نیاز واقعی نوجوان در هر کتابخانه منطبق باشد.

معرفی منابع مطالعاتی برای فعالان حوزه نوجوان

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس در پایان، به منظور ارتقای دانش تخصصی کتابداران در مواجهه با نسل جدید، پنج اثر کلیدی را معرفی کرد: «نسل مضطرب»، «بچه‌های آسمان»، «خشت نو» (تحول بنیادین آموزش و پرورش در اندیشه رهبر شهید انقلاب)، «نسل نوخاسته» و کتاب «تربیت نسل متفاوت» به قلم سعید عزیزی.

 در ادامه این نشست، کتابداران حاضر در جلسه به اشتراک‌گذاری تجربیات زیسته خود در مواجهه با مخاطبان نوجوان پرداختند و ایده‌های نوآورانه خود را برای بهبود کیفیت خدمات کتابخانه‌ای مطرح کردند.

منبع: کتابخانه‌های فارس

برچسب ها: کتابخانه‌های عمومی ، استان فارس ، میز ، نوجوان
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