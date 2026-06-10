مدیرکل تعزیرات حکومتی قم از کشف و ضبط ۲۲ تن کالای اساسی از یک انبار غیرمجاز در یکی از روستاهای استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا حدادپور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: بر اساس گزارش‌های واصله مردمی مبنی بر دپوی غیرقانونی کالا در یکی از روستا‌های اطراف استان، بلافاصله گشت مشترک این اداره کل بهمراه بازرسان اداره صمت و پلیس امنیت اقتصادی به محل اعزام شدند که پس از بررسی‌های دقیق، تخلف صورت‌گرفته محرز و انبار موردنظر به دستور مقام قضایی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم پلمب شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: در بازرسی از این انبار، مقادیر قابل‌توجهی کالای اساسی شامل ۱۴ تن برنج پاکستانی، ۵ تن برنج ایرانی، ۲ تن قند و یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم ماکارونی به ارزش بالغ بر ۸ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان کشف، ضبط و پرونده‌ای برای فرد خاطی تشکیل و جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال شد.

حدادپور همچنین اعلام کرد که نظارت گشت مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم بر تمامی انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا در سطح استان با جدیت ادامه خواهد داشت و با هرگونه اخلال در نظام توزیع و احتکار کالا بدون اغماض برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه دپوی مشکوک کالا یا عدم عرضه محصولات پرمصرف و اساسی، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ اداره کل صمت و یا سامانه اینترنتی tazirat ۱۳۵.ir سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند تا در اسرع وقت پیگیری و رسیدگی شود.





