مدیرکل تعزیرات حکومتی قم از کشف و ضبط ۲۲ تن کالای اساسی از یک انبار غیرمجاز در یکی از روستاهای استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا حدادپور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: بر اساس گزارش‌های واصله مردمی مبنی بر دپوی غیرقانونی کالا در یکی از روستا‌های اطراف استان، بلافاصله گشت مشترک این اداره کل بهمراه بازرسان اداره صمت و پلیس امنیت اقتصادی به محل اعزام شدند که پس از بررسی‌های دقیق، تخلف صورت‌گرفته محرز و انبار موردنظر به دستور مقام قضایی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم پلمب شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: در بازرسی از این انبار، مقادیر قابل‌توجهی کالای اساسی شامل ۱۴ تن برنج پاکستانی، ۵ تن برنج ایرانی، ۲ تن قند و یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم ماکارونی به ارزش بالغ بر ۸ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان کشف، ضبط و پرونده‌ای برای فرد خاطی تشکیل و جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال شد.

 حدادپور همچنین اعلام کرد که نظارت گشت مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم بر تمامی انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا در سطح استان با جدیت ادامه خواهد داشت و با هرگونه اخلال در نظام توزیع و احتکار کالا بدون اغماض برخورد خواهد شد.

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه دپوی مشکوک کالا یا عدم عرضه محصولات پرمصرف و اساسی، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ اداره کل صمت و یا سامانه اینترنتی tazirat ۱۳۵.ir سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند تا در اسرع وقت پیگیری و رسیدگی شود.



برچسب ها: احتکار کالا ، کالای اساسی
خبرهای مرتبط
کشف محموله سه تنی برنج احتکار شده در قم
کشف ۱۷۰ تن نهاده دامی و کود شیمیایی احتکار شده در قم
لزوم کنترل بازار در آستانه ماه محرم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکذیب فعالیت پدافند در آسمان قم
اتصال سلفچگان به راه‌آهن سراسری؛ جهشی در صنعت و صادرات مرکز کشور / پیشرفت ۶۰ درصدی پس از ۱۷ سال توقف
انبار ۲۲ تن احتکار کالا‌های اساسی در قم کشف و پلمب شد
آیت‌الله اراکی خطاب به مسلمانان: حمله به منافع آمریکا یک واجب شرعی است
اختصاص ۲۹۰ هکتار از اراضی موقوفه حرم حضرت معصومه (س) در جهت تامین امنیت غذایی
مجتهدان شهید نهضت امام خمینی(ره)؛ از شهید آیت‌الله سعیدی تا شهید امام خامنه‌ای
جشن مباهله در میعادگاه منتظران ظهور +تصاویر
تکواندوی قم صاحب خانه تخصصی استعدادیابی شد
اختلال در جریان آب فردا در بلوار ۱۵ خرداد قم
آخرین اخبار
تکذیب فعالیت پدافند در آسمان قم
آیت‌الله اراکی خطاب به مسلمانان: حمله به منافع آمریکا یک واجب شرعی است
جشن مباهله در میعادگاه منتظران ظهور +تصاویر
تکواندوی قم صاحب خانه تخصصی استعدادیابی شد
اختلال در جریان آب فردا در بلوار ۱۵ خرداد قم
مجتهدان شهید نهضت امام خمینی(ره)؛ از شهید آیت‌الله سعیدی تا شهید امام خامنه‌ای
اتصال سلفچگان به راه‌آهن سراسری؛ جهشی در صنعت و صادرات مرکز کشور / پیشرفت ۶۰ درصدی پس از ۱۷ سال توقف
انبار ۲۲ تن احتکار کالا‌های اساسی در قم کشف و پلمب شد
اختصاص ۲۹۰ هکتار از اراضی موقوفه حرم حضرت معصومه (س) در جهت تامین امنیت غذایی
وزارت ارتباطات نحوه بازگشت مبالغ کاربران اینترنت پرو را بررسی می‌کند