باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه کارگروه سازگاری با کمآبی فارس به میزبانی شرکت آب منطقهای برگزار و بر تداوم مدیریت و بهینهسازی برداشت از منابع آب زیرزمینی در این استان تاکید شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس در این جلسه، به تبیین و تشریح سیمای آب استان پرداخت و گفت: در سال آبی جاری نسبت به دورههای مشابه بلندمدت وضعیت بارشها از نظر میانگین و پراکنش بهتر بوده است.
سیاوش بدری با تصریح اینکه، بهبود وضعیت بارندگی به معنای عبور از شرایط خشکسالی نیست، گفت: امسال علیرغم اینکه در مجموع سدهای استان شاهد افزایش حجم ذخیره نسبت به سال قبل بودهایم، اما مدیریت و بهینهسازی مصارف همانند گذشته باید تداوم یابد.
دبیر کارگروه سازگاری با کمآبی فارس با یادآوری اینکه در نقاط جنوب و شرق فارس، شاهد افزایش میانگین بارندگی بودهایم، ابراز امیدواری کرد که نقاط مختلف این استان، بهویژه در شهرستانهای داراب و زریندشت با رعایت توصیهها و مدیریت مصارف، سال خوبی را به لحاظ تامین آب شرب تجربه کنند.
او به رهاسازی ۱۰۶ میلیون مترمکعب آب کشاورزی و تولید برقآبی در سد درودزن اشاره و خاطرنشان کرد: با وجود شرایط حاکم بر کشور و تحمیل جنگهای تحمیلی از خرداد سال گذشته تاکنون، به لحاظ تامین آب به واسطه اقدامات جهادی فعالان این صنعت، با هیچ مشکلی مواجه نبودهایم و در هیچ نقطهای آب برای لحظهای قطع نشده است.
بدری در خصوص اجرای مصوبات سال گذشته این کارگروه، لزوم همراهی دستگاههای اجرایی در موضوع نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای آب را متذکر شد و ابراز امیدواری کرد که با تداوم حمایتهای دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، شاهد رشد عملکرد در مواجهه با چاههای غیرمجاز باشیم.
مدیرعامل آب منطقهای فارس در بخشی از سخنان خود گفت: سال گذشته ۱۵۴۰ حلقه چاه غیرمجاز علیرغم شرایط خاص کشور، در فارس پٌر و مسلوب المنفعه و بالغ بر ۲۸۷۳ دستگاه کنتور هوشمند نیز نصب شد. اما تحقق کامل اهداف در این زمینه، همکاری مستمر و اثرگذار همه دستگاههای اجرایی را طلب میکند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس نیز با اشاره به آمارها، عملکرد شرکتهای آب و برق و جهادکشاورزی را نسبت به سالهای قبل و در زمینه مواجهه با ناترازی و تنش آبی، بهتر ارزیابی کرد.
محمود رضایی کوچی با یادآوری اینکه امسال به دلیل بارندگیها شرایط بهتری را شاهد هستیم، خاطرنشان کرد که تداوم مدیریت و بهینهسازی مصارف آب در بخشهای مختلف نه تنها یک ضرورت بلکه الزام است.
رضایی، با تاکید بر اینکه اجرای مصوبات کارگروه سازگاری با کمآبی برای تحقق اهداف حوزه آب، ضروریت است، گفت: در بحث چاهها، با هدف مدیریت منابع آب زیرزمینی، موضوع جلوگیری از برداشت مازاد پروانه و مواجهه جدی با چاههای غیرمجاز دارای اهمیت است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، با تاکید بر ضرورت تشدید برخوردهای قانونی با بهرهبرداران غیرمجاز از آبهای زیرزمینی، اهمیت مواجهه با کشاورزانی که در مناطق ممنوعه اقدام به کاشت برنج میکنند را متذکر شد.
برپایه این گزارش، اعضای کارگروه سازگاری با کمآبی، لزوم همکاری دستگاههای اجرایی برای نصب کنتورهای هوشمند، تشدید مواجهه قانونی با متخلفانی که اقدام به کاشت برنج در مناطق ممنوعه میکنند، تسریع در پر و مسلوبالمنفعه کردن چاههای غیرمجاز به ویژه در محدوده سد درودزن و اطراف دریاچه پریشان را مورد تاکید قرار داده و تصویب کردند.
منبع: آب منطقهای فارس