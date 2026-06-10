باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه «سی‌ان‌ان» آمریکا حملات این هفته ایران به رژیم تروریستی اسرائیل را به عنوان یکی از جسورانه‌ترین تلاش‌های کشور تا به امروز برای ترسیم مجدد مرز‌های مواجهه‌ای توصیف کرد که برای دهه‌ها از طریق عملیات‌های مخفیانه و پاسخ‌های به‌دقت حساب‌شده پیش برده بود.

در گزارش منتشرشده در وب‌سایت رسمی این شبکه آمده است که ایران با هدف قرار دادن رژیم ترویستی اسرائیل در پاسخ به حملات انجام‌شده علیه لبنان، این سیگنال را فرستاد که خطوط قرمز او دیگر به مرز‌های ملی‌اش محدود نمی‌شود و فرماندهان آن مایل به پذیرش خطرات بزرگ‌تری هستند.

این شبکه تاکید کرد که ایران بار‌ها آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل را به تضعیف آتش‌بس از طریق اقدامات نظامی متهم کرده است. آمریکا حتی با وجود ادامه مذاکرات غیرمستقیم، حملاتی را علیه ایران انجام داد. در همین حال، رژیم تروریستی اسرائیل با وجود محدودیت‌های تعیین‌شده در توافق آتش‌بس، نزدیک به ۳۵۰۰ حمله در لبنان از جمله در بیروت، پایتخت این کشور، انجام داده است.

ایران نیز با زنجیره‌ای از حملات تلافی‌جویانه علیه اهداف آمریکایی در خلیج فارس به این اقدامات پاسخ داد و همزمان هشدار داد که در صورت شکست دیپلماسی، آماده ازسرگیری جنگ و گسترش آن به فراتر از خلیج فارس است؛ امری که می‌تواند مسیر‌های کشتیرانی از اقیانوس هند تا دریای سرخ و دریای مدیترانه را تهدید کند.

طی شب گذشته، در پی سرنگونی یک بالگرد ارتش آمریکا در اوایل هفته، تبادل آتش میان آمریکا و ایران بار دیگر تجدید شد که این موضوع تاکیدی بر تداوم ناپایداری در سراسر منطقه است.

تحولی جدید

سی ان ان ادامه داد که با این حال، به نظر می‌رسد عملیات این هفته ایران در پاسخ به جنایات رژیم تروریستی اسرائیل گامی فراتر بوده است؛ چراکه تهران اشاره کرد اقدامات نظامی تل‌آویو علیه متحدان منطقه‌ای‌اش نیز می‌تواند به پاسخ مستقیم ایران منجر شود.

ایران تاکید دارد که به رژیم تروریستی اسرائیل و آمریکا اجازه نخواهد داد در عین ادعا درباره پایبندی به آتش‌بسی که بار‌ها نقض شده، به حملات خود ادامه دهند. در همین رابطه، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: «ایران تحت هیچ شرایطی چنین ترتیبی را نخواهد پذیرفت.»

بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، این اقدام نشان‌دهنده تحولی گسترده‌تر در ایران است؛ جایی که نسل جدیدی از فرماندهان به‌طور فزاینده‌ای در حال کنار گذاشتن صبر استراتژیکی هستند که مدت‌ها استراتژی جمهوری اسلامی ایران را در قبال دشمنانش تعیین می‌کرد. آنها به جای اتکای صرف به بازدارندگی و صبر استراتژیک، اکنون آمادگی بیشتری برای پذیرش ریسک و به‌کارگیری نفوذ نظامی، اقتصادی و منطقه‌ای ایران جهت شکل دادن به رویداد‌های خاورمیانه دارند.

آرون دیوید میلر، مذاکره‌کننده سابق صلح آمریکا در خاورمیانه به سی‌ان‌ان گفت: «ایرانی‌ها اکنون اسرائیلی‌ها و آمریکا را در تنگنا قرار داده‌اند. آنها آماده ریسک کردن هستند، معتقدند که دارند پیروز می‌شوند و بر این باور نیستند که آتش‌بس به نفع مصالح‌شان باشد.»

پاسخ‌های محتاطانه و حساب‌شده

طبق این گزارش، ایران در گذشته و در دوران رهبری و فرماندهی پیشین، پاسخ‌های محتاطانه و حساب‌شده را به تنش‌زایی‌های آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل ترجیح می‌داد. این گزارش به عنوان نمونه به ترور ژنرال قاسم سلیمانی، توسط دولت اول ترامپ در سال ۲۰۲۰ اشاره می‌کند.

همچنین در ژوئن ۲۰۲۵، هنگامی که آمریکا در حمله به ایران به رژیم تروریستی اسرائیل پیوست، طهران مجددا یک پاسخ متناسب را انتخاب کرد، در مقابل، به گفته تریتا پارسی، نایب‌رئیس اجرایی اندیشکده کوئینسی برای سیاست خارجی کاملا مسئولانه، حملات این هفته به رژیم تروریستی اسرائیل نشان می‌دهد که این محاسبات احتمالا در حال تغییر است.

پارسی می‌گوید: «این نخستین بار در طول دهه‌های گذشته است که یک قدرت منطقه‌ای، ابزار، توانایی و تمایل لازم برای استفاده از قدرت سخت در برابر مانور‌های نظامی یا تجاوزات اسرائیل به یک طرف ثالث را دارا است.»

در پی این حمله، ایران هشدار داد که برای به چالش کشیدن فرضیات رژیم تروریستی اسرائیل و آمریکا درباره حدود پاسخ خود، آماده «بالا بردن سطح تنش» است.

دنی سیترینویچ، رئیس سابق بخش ایران در اطلاعات نظامی رژیم تروریستی اسرائیل نیز به سی‌ان‌ان گفت: «تهران به دنبال ایجاد معادله جدیدی است که هدف آن بازداشتن اسرائیل از اقدام، نه تنها علیه خود ایران، بلکه علیه شبکه متحدانش در منطقه است.»

بهره‌برداری از شکاف‌ها

از نظر سی‌ان‌ان، ایران در حال آزمودن ائتلاف آمریکا-اسرائیل و بهره‌برداری از اختلافات فزاینده میان دو طرف درباره پایان بازی در این منازعه است. ترامپ در هفته‌های اخیر در چندین نوبت به‌طور علنی با نتانیاهو مخالفت کرده و اصرار داشته است که یک توافق دیپلماسی با ایران در دسترس است و تاکید نموده که رژیم تروریستی اسرائیل «چاره‌ای جز پذیرش آن» نخواهد داشت.

این استراتژی ممکن است نتیجه داده باشد؛ چراکه پس از حمله روز دوشنبه ایران به رژیم تروریستی اسرائیل، ترامپ به‌سرعت برای جلوگیری از افزایش بیشتر تنش وارد عمل شد و ظرف چند ساعت، دو بار با نتانیاهو گفت‌و‌گو کرد تا او را از پاسخ متقابل بازدارد، با این حال موفق نشد.

در همین راستا سخنگوی وزارت خارجه ایران، تاکید کرد که واشنگتن مسئولیت اقدامات رژیم تروریستی اسرائیل را بر عهده دارد و هشدار داد که این موضوع قطعا بر روند دیپلماتیک تاثیر خواهد گذاشت. همزمان، یک مقام نظامی صهیونیستی ادعا کرد که نیرو‌های آمریکایی هیچ نقشی در حملات علیه ایران نداشته‌اند، هرچند به رهگیری موشک‌های ورودی ایران کمک کرده‌اند.

سی ان ان می‌افزاید ایران ممکن است موفق شده باشد واشنگتن را میان حمایت از آزادی عمل نظامی اسرائیل و حفظ مسیر دیپلماتیک با تهران، مجبور به انتخاب کند. آرون دیوید میلر با اشاره به اهرم فشار جدید تهران گفت که فشار‌های ترامپ بر نتانیاهو «برگ برنده دیگری را به دارایی‌های ایران اضافه کرده است.»

منبع: الجزیره