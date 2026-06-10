شهردار شیراز با تأکید بر نقش راهبردی سازمان عمران شهرداری در اجرای پروژه‌های کلان شهری، از افتتاح چند ابرپروژه در ماه‌های آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسن اسدی در بازدید از سازمان عمران شهرداری شیراز با تأکید بر نقش راهبردی سازمان عمران شهرداری در اجرای پروژه‌های کلان شهری، از افتتاح چند ابرپروژه در ماه‌های آینده خبر داد و گفت: زیرگذر دانشمند شهید فریدون عباسی در روز‌های آینده، تصفیه‌خانه فاضلاب محلی تا یک ماه آینده و پارک آبی نیز تا دو ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

شهردار شیراز، این مجموعه را یکی از مهم‌ترین بازو‌های اجرایی مدیریت شهری دانست و اظهار کرد: بخش بزرگی از موفقیت‌های عمرانی شهرداری شیراز حاصل تلاش‌های بی‌وقفه و گمنام کارکنان سازمان عمران است؛ مجموعه‌ای که امروز به نماد افتخار در شهرداری تبدیل شده است.

او با اشاره به پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده افزود: تقاطع غیرهمسطح آیت‌الله اصطهباناتی در حدفاصل خلیج فارس و شهید استوار افتتاح شده و دیگر پروژه‌های مهم شهری نیز با تلاش این مجموعه در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

شهردار شیراز با بیان اینکه در ارزیابی‌ها، شهرداری شیراز رتبه نخست را با اختلاف قابل توجه کسب کرده است، گفت: در دهه فجر سال گذشته از مجموع ۹۷ همت پروژه، ۴۳ همت مربوط به شهرداری شیراز بود که سهم مهمی از آن به عملکرد سازمان عمران بازمی‌گردد.

اسدی با اشاره به جایگاه نیروی انسانی در این سازمان تصریح کرد: سرمایه اصلی سازمان عمران نه ساختمان و تجهیزات، بلکه نیرو‌های انسانی متخصص و میدانی آن هستند. ساختن یک مجموعه فنی با چنین ظرفیت انسانی، نیازمند سال‌ها تجربه و تلاش است و این فرهنگ عملیاتی باید حفظ شود.

او خطاب به کارکنان سازمان عمران گفت: یکی از دلایل اصلی درخشش این مجموعه، روحیه میدانی و دوری از روزمرگی اداری است. شما مردان میدان هستید و همین ویژگی، سازمان عمران را به مجموعه‌ای اثرگذار در مدیریت شهری تبدیل کرده است.

در این دیدار، معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز نیز با اشاره به احیای دوباره سازمان عمران گفت: این سازمان در دوره فعلی مدیریت شهری به رسالت اصلی خود بازگشته و اکنون به یکی از سازمان‌های برتر شهرداری تبدیل شده است.

حمیدرضا اسماعیلی افزود: خرید ماشین‌آلات سنگین در این دوره بی‌سابقه بوده و جایگاه سازمان عمران در مجموعه شهرداری بازسازی شده است. پروژه‌های بزرگ افتتاحی این روز‌های شیراز، نتیجه تلاش همین مجموعه جهادی است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز نیز فرهنگ کاری حاکم بر سازمان عمران را کم‌نظیر توصیف کرد و گفت: روحیه حاکم بر این مجموعه، کاملاً عملیاتی و پروژه‌محور است و کارکنان آن همواره به دنبال اجرای مأموریت‌های جدید عمرانی هستند.

محمد امین افزود: دغدغه اصلی نیرو‌های سازمان عمران، حاشیه و رفاه نیست، بلکه همواره از پروژه بعدی و مأموریت‌های اجرایی سخن می‌گویند؛ این موضوع نشان‌دهنده فرهنگ سازمانی ویژه این مجموعه است.

همچنین معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز، موفقیت امروز شهرداری را حاصل تلاش همه کارکنان، به‌ویژه نیرو‌های عمرانی دانست و گفت: رتبه برتر شهرداری شیراز در ارزیابی‌ها، نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنانی است که برخی از آنها در متن پروژه‌ها کمتر دیده می‌شوند.

هادی شه‌دوست شیرازی با اشاره به مدیریت شهری فعلی اظهار کرد: رشد متوازن شیراز در ابعاد مختلف عمرانی، فرهنگی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری، از عوامل اصلی موفقیت امروز این کلان‌شهر است.

رئیس سازمان عمران شهرداری شیراز نیز در این نشست با قدردانی از حمایت‌های مدیریت شهری گفت: سازمان عمران با رویکرد و توجه ویژه شهردار شیراز دوباره دیده شد و جان گرفت و همین موضوع موجب شده کارکنان این مجموعه با انگیزه و روحیه‌ای مضاعف در پروژه‌ها حضور داشته باشند.

علی‌حسین عباسی افزود: در حال حاضر حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر از کارکنان سازمان عمران در پروژه زیرگذر شهید عباسی مشغول فعالیت هستند و این مجموعه با تمام توان در اجرای اولویت‌های عمرانی شهر حضور دارد.

بازدید شهردار شیراز از سازمان عمران در حالی انجام شد که این مجموعه در سال‌های اخیر با حضور مؤثر در پروژه‌های شاخص، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از ارکان تخصصی و عملیاتی مدیریت شهری تثبیت کرده و نقش مهمی در توسعه زیرساختی و عمرانی کلان‌شهر شیراز بر عهده گرفته است.

منبع: شهرداری شیراز 

برچسب ها: شهرداری شیراز ، حمل و نقل ، عمران
خبرهای مرتبط
۲۵۰ پروژه عمرانی در شیراز فعال است
معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز:
شهرداری محدودیت مالی برای آسفالت معابر شیراز ندارد
تولید ۲۳ هزار تن آسفالت در کارخانه‌های شهرداری شیراز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
چند ابرپروژه شهری به‌زودی افتتاح می‌شود/سازمان عمران بازوی اصلی اجرای طرح‌های عمرانی شیراز
کنترل ملخ‌های بومی در سطح ۲۰ هزار هکتار از اراضی فارس
تربیت بیش از ۳ هزار حافظ کل قرآن/آغاز ثبت‌نام دوره‌های تابستانی حفظ قرآن در بیت‌الاحزان
نجات کودک مبتلا به بیماری نادر فاربر با پیوند سلول‌های بنیادی
شادپیمایی عید مباهله، امشب در شیراز
۱۵۴۰ حلقه چاه غیرمجاز در فارس مسلوب‌المنفعه شد
مانور سراسری سامان در فارس/۷ فیدر بحرانی بهسازی شد
«میز نوجوان» در کتابخانه‌های عمومی فارس تشکیل شد
بازگشت ۱۱۰ دانش آموز بازمانده از تحصیل به مدرسه درفارس
مسیر انقلاب با شهادت فرماندهان متوقف نمی‌شود/ایستادگی ملت ایران ادامه دارد
آخرین اخبار
رفع معضل فاضلاب ورودی شیراز تا چهار ماه آینده + فیلم
عشایر فارس ۸۰ درصد زکات دام را پرداخت کردند/رشد چشمگیر مشارکت در سرچهان
پرش ۳.۲ برابری گلرنگ در فارس؛ سیاست حمایتی که کشاورزان را ۳ برابر کرد
مسیر انقلاب با شهادت فرماندهان متوقف نمی‌شود/ایستادگی ملت ایران ادامه دارد
تفاهم محیط زیست و نظام مهندسی فارس برای توسعه پایدار
نجات کودک مبتلا به بیماری نادر فاربر با پیوند سلول‌های بنیادی
شادپیمایی عید مباهله، امشب در شیراز
کنترل ملخ‌های بومی در سطح ۲۰ هزار هکتار از اراضی فارس
چند ابرپروژه شهری به‌زودی افتتاح می‌شود/سازمان عمران بازوی اصلی اجرای طرح‌های عمرانی شیراز
هدفگذاری تولید ۶۵۰ مگاوات برقی خورشیدی در فارس تا پایان سال
تربیت بیش از ۳ هزار حافظ کل قرآن/آغاز ثبت‌نام دوره‌های تابستانی حفظ قرآن در بیت‌الاحزان
مانور سراسری سامان در فارس/۷ فیدر بحرانی بهسازی شد
۱۵۴۰ حلقه چاه غیرمجاز در فارس مسلوب‌المنفعه شد
شیراز میزبان رویداد بزرگ صنایع‌دستی در «بازار هنر»
«میز نوجوان» در کتابخانه‌های عمومی فارس تشکیل شد
بازگشت ۱۱۰ دانش آموز بازمانده از تحصیل به مدرسه درفارس
کشف ۳۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در ۵ مرکز استحصال رمزارز در شیراز
فرش فارس، سفیر فرهنگی ایران در جهان
قدردانی ارتش از ایستادگی ۱۰۰ روزه ملت ایران
ملت ایران در کنار نیروهای مسلح ایستاده است
خط‌ونشان پلیس راه برای خودروهای شوتی/ توقیف ۳۰۰ خودرو در دو ماه
نخستین کشت گلخانه‌ای گیاه دارویی به لیمو در داراب؛ پیش بینی ۳۰۰ کیلو در برداشت اول