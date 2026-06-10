روابط عمومی آستان مقدس حضرت معصومه (س) از اختصاص۲۹۰ هکتار از اراضی کشاورزی موقوفه آستان مقدس به منظور کمک به تأمین امنیت غذایی کشور و تقویت تولید داخلی به زیر کشت گندم و جو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی آستان مقدس حضرت معصومه (س) اعلام کرد: مؤسسه اقتصادی زائر در سال زراعی جاری، مجموعاً ۲۹۰ هکتار از اراضی کشاورزی موقوفه آستان مقدس را به منظور کمک به تأمین امنیت غذایی کشور و تقویت تولید داخلی به زیر کشت گندم و جو برد.

از این مقدار اراضی زیر کشت، ۱۶۰ هکتار به محصول جو و ۱۳۰ هکتار به گندم اختصاص دارد.

در فرآیند تولید این محصولات، رعایت اصول علمی کشت، مدیریت بهینه منابع آب‌وخاک، استفاده هدفمند از نهاده‌های کشاورزی و نظارت کارشناسی مورد توجه قرار گرفته است تا محصولی سالم، باکیفیت و منطبق با استاندارد‌های کشاورزی تولید و روانه بازار شود.

مسئولان مؤسسه با تأکید بر رویکرد عام‌المنفعه موقوفات، توسعه فعالیت‌های کشاورزی و تولید محصولات سلامت‌محور را در راستای کمک به تأمین امنیت غذایی، حمایت از تولید داخلی و بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های کشاورزی موقوفات انجام می‌دهند.