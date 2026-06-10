لزوم رعایت همزمان حقوق مردم و فعالیت معادن سرنجیانه

باشگاه خبرنگاران جوان-کیومرث حبیبی در جلسه امکان‌سنجی مسیر تردد معادن سرنجیانه که در دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: هم مردم منطقه و هم معادن در این موضوع حق و حقوقی دارند و باید به راه‌حلی برسیم که هم دغدغه‌های اهالی روستا برطرف شود و هم فعالیت اقتصادی معادن دچار مشکل نشود.

وی با اشاره به اینکه سکونتگاه‌های روستایی از سال‌های گذشته شکل گرفته‌اند و بعد‌ها برخی معادن در محدوده آنها فعال شده‌اند، گفت: بخشی از مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم، نتیجه تصمیمات گذشته است و اکنون باید با نگاه مسئولانه برای رفع آن چاره‌اندیشی کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان تامین زیرساخت‌ها را لازمه توسعه فعالیت‌های معدنی عنوان کرد و گفت: در استان، تصویب معادن شن و ماسه همواره با حساسیت همراه بوده، چرا که این معادن به دلیل قرار گرفتن در حریم جاده‌ها، رودخانه‌ها، سد‌ها و همچنین برخی ملاحظات زیست‌محیطی، نیازمند بررسی‌های دقیق کارشناسی هستند.

حبیبی با تاکید بر اینکه معادن نیز باید نسبت به تعهدات خود و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی پایبند باشند، افزود: نباید از نقش معادن در اشتغال‌زایی، تامین مصالح پروژه‌های عمرانی، ورود منابع مالی به استان و جلوگیری از خام‌فروشی غافل شد.

وی یکی از مسائل اصلی این محور را تداخل تردد سواره و پیاده در محدوده روستا عنوان کرد و گفت: اجرای زیرگذر در این مسیر می‌تواند به‌عنوان یک راهکار ماندگار، ضمن افزایش ایمنی، بخشی از مشکلات تردد روستا را برای همیشه برطرف کند.

معاون عمرانی استاندار کردستان در ادامه از فرمانداری، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خواست با حضور بهره‌برداران معادن و اهالی محلی، جلسه‌ای مشترک برای بررسی طرح‌های پیشنهادی برگزار کنند تا پس از جمع‌بندی، طرح منتخب با حمایت دستگاه قضایی وارد مرحله اجرا شود.

به گفته حبیبی، هر تصمیمی در این زمینه زمانی موفق خواهد بود که رضایتمندی مردم محلی را به همراه داشته باشد.

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