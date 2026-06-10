رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: واژگونی پژو ۴۰۵ در جاده چایپاره به خوی یک فوتی و دو مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ فرزین رضازاده رئیس اورژانس آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: ساعت ۱۱:۵۱ امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در جاده چایپاره به خوی، روبروی بابل‌آباد، به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ ساعت ۱۱:۵۶ به محل اعزام شدند و اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم برای مصدومان انجام گرفت.

رضازاده اظهار کرد: در این حادثه متأسفانه یک نفر به دلیل شدت جراحات وارده در صحنه حادثه جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به نکات ایمنی در سفرهای جاده‌ای، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از رانندگی پرخطر، از وقوع حوادث مشابه پیشگیری کنند.