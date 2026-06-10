همزمان با اجرای مانور ملی سامان در سراسر کشور، ۱۶۴ نیروی عملیاتی در فارس عملیات سرویس و بهسازی ۷ فیدر بحرانی را با موفقیت به پایان رساندند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مانور سراسری «طرح ملی سامان (سازماندهی اقدامات ملی امور نگهداشت) همزمان با سراسر کشور در شرکت توزیع نیروی برق استان فارس برگزار شد. 

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در این مراسم از اصلاح ۱۰۰ درصدی فیدر‌های بحرانی در محدوده فعالیت شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در قالب طرح سامان خبر داد و گفت: عملیات سرویس، اصلاح و بهسازی ۷ فیدر بحرانی این شرکت شامل: فیدر شورآب (فیروزآباد)، فیدر سیمکان (بوانات)، فیدر قشلاق (خرم بید)، فیدر پردیس (گراش)، فیدر پارسیان (مُهر)، فیدر خواجه جمالی (بختگان) و فیدر قزل آچی (اقلید) که در قالب طرح سامان از سال گذشته شروع شده بود، با بهره گیری از ۱۶۴ نفر نیروی عملیاتی و ۸۲ گروه اجرایی و عملیاتی با موفقیت انجام گرفت. 

مهدی زارع خفری بر نقش مهم اجرای طرح «سامان» بر کاهش عیوب فنی و پیشگیری از بروز خاموشی‌های ناخواسته تاکید کرد و گفت: در همین راستا، در سال گذشته فیدر‌های بحرانی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس بر اساس شاخص‌های دقیق فنی از جمله تعداد خاموشی‌ها و میزان انرژی تأمین نشده، شناسایی و در اولویت عملیات نگهداشت موثر قرار گرفتند.

او، طرح ملی «سامان» را یکی از راهبرد‌های کلیدی صنعت برق در بهسازی، اصلاح و افزایش تاب‌آوری شبکه‌های توزیع برق، عنوان و تصریح کرد: برگزاری چنین مانور‌هایی می‌تواند در ارتقاء قابلیت اطمینان شبکه، بهبود وضعیت نگهداشت دارایی‌های فیزیکی و آمادگی هرچه بیشتر برای عبور موفق از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ نقش بسزایی داشته باشد.

منبع: شرکت توزیع برق فارس

برچسب ها: شرکت توزیع برق فارس ، مانور سراسری ، بحران
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