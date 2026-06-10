رئیس مجلس گفت: جنگ‌های تحمیلی اول، دوم و سوم به جهان نشان داد که مسیر فتح و پیروزی از دل ایستادگی و شهادت می‌گذرد. مردم مبعوث شده و خیابان پشتوانه میدان شده، ملت‌ها را بیدار و اراده‌ها را استوار می‌سازد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به آیین گرامیداشت شهدای اقتدار، سالروز شهادت فرماندهان و دانشمندان و تعدادی از هم‌وطنان مان در جنگ دوازده روزه تاکید کرد: با وجود شهادت فرماندهان و دانشمندان، نه حرکت علم و دانش متوقف شد و نه توان دفاعی و بازدارندگی کشور کاهش یافت؛ و به هر تجاوزی نیز با قاطعیت و بی‌درنگ پاسخ داده می‌شود.

متن پیام به این شرح است:

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

خرداد ۱۴۰۴ و شب عروج هم‌رزمان مان، بار دیگر غم و حماسه سال‌های نخستین انقلاب، ترور‌های ناجوانمردانه و جنگ نابرابر تحمیلی را در حافظه تاریخی ملت ایران زنده کرد؛ روز‌ها و شب‌هایی که پی‌درپی، شمعی از جمع یاران خاموش می‌شد، اما چراغ انقلاب و مسیر حرکت ملت ایران هر روز فروزان‌تر از پیش ادامه یافت.

شب‌هایی طولانی که امید را نشانه گرفته بود، اما ستاره‌هایی بر جای گذاشت که به تعبیر قائد شهید امت، حضرت آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای (رحمه الله‌علیه)، با همان ستاره‌ها می‌توان مسیر را یافت و از تاریکی عبور کرد.

ملت ایران ایستاد و یادگاران دفاع مقدس هشت‌ساله، راه را از نور همین ستاره‌ها یافتند و ایرانی ساختند که در برابر قدرت‌های بزرگ و ارتش‌های مجهز و پرطمطراق جهان ایستاد و ثابت کرد پیروزی در میدان اراده‌ها رقم می‌خورد.

اما آنچه بر ما گذشت، خون‌های پاکی بود که تاریخ کمتر همانند آن را به خود دیده است؛ نام‌هایی که پس از سال‌ها مجاهدت، شجاعت و ایستادگی خستگی‌ناپذیر در حافظه این سرزمین ماندگار شد. مردانی، چون محمد باقری، حسین سلامی، غلامعلی رشید، غلامرضا محرابی، مهدی ربانی، امیرعلی حاجی‌زاده، علی شادمانی، محمد کاظمی، سعید ایزدی و دیگر شهیدانی که در کنار خیل عظیم شهدای گلگون‌کفن، در تاریخ این مرز و بوم ثبت شدند.

سرداران مقتدر و مجاهدی که در کنار دانشمندان از جان‌گذشته‌ای، چون دکتر فریدون عباسی، دکتر محمدمهدی طهرانچی و جمعی از دلاوران عرصه علم و دانش، زودتر از آنچه انتظار می‌رفت، ما را تنها گذاشتند.

خواست پروردگار متعال آن بود که ایران سرافراز، بی‌حضور این عزیزان نیز مسیر خود را ادامه دهد و در برابر دشمنان بایستد؛ و امروز نیز پیروزی نهایی در پیش است و این نبرد همچنان ادامه دارد.

اکنون ستاره‌های درخشان آسمان ایران بار دیگر راه را به ما نشان می‌دهند و ما را در مسیر فرمایشات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) هدایت می‌کنند.

جنگ‌های تحمیلی اول، دوم و سوم به جهان نشان داد که مسیر فتح و پیروزی از دل ایستادگی و شهادت می‌گذرد، مردم مبعوث شده و خیابان پشتوانه میدان شده و ملت‌ها را بیدار، و اراده‌ها را استوار می‌سازد.

وقتی راه روشن است و وعده الهی پشتوانه ماست، همان‌گونه که خون حضرت حسین علیه‌السلام و یارانش موجب بقای اسلام شد، جان سرداران، دانشمندان و همه شهیدان نیز ضامن استمرار این مسیر و تحقق پیروزی نهایی است.

شاهد روشن این حقیقت، وضعیت امروز ایران است که با وجود شهادت فرماندهان و دانشمندان، نه حرکت علم و دانش متوقف شد و نه توان دفاعی و بازدارندگی کشور کاهش یافت؛ و به هر تجاوزی نیز با قاطعیت و بی‌درنگ پاسخ داده می‌شود.

عزت ایران، دوام اسلام و بیداری ملت‌های جهان در گرو همین مقاومت، ازخودگذشتگی و اتکال به وعده الهی است.

در پایان، به روح پاک همه شهدا، به‌ویژه شهدای اقتدار درود می‌فرستم و از خداوند متعال، عزت روزافزون ایران اسلامی، طول عمر باعزت قائدعظیم الشأن و پایمردی ملت ایران در این مسیر نورانی را مسئلت دارم.

وَأُخْرَیٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ»

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، جنگ تحمیلی سوم
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۰ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
شما روی برجام را سفید نکنید چشم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
مجلس را باز کنید
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
نمی‌دونم چرا به آقای قالیباف اعتماد ندارم
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ای کاش مسولین در روند مذاکرات برای مردم اعتماد سازی کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ما باید بحرین رو بگیریم جوری باید رفتار کنیم که هرچه آمریکا و اسرائیل جلوتر میآیند باید بیشتر غرق شوند بحرین حق ایران است این جنگ باید بهانه‌ای باشه برای پس گرفتن بحرین
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
حق ایران نه ،خاک ماست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
جناب آقای قالیباف تاریخ اسلام را خوب مطالعه و مواظب باش در این آزمون سرنوشت ساز در کجای تاریخ جای خواهی گرفت هر انسانی عاقبت کارش مرگ و حضور در پیشگاه عدالت الهی است پس از خودتان و خون شهدا پاسداری کنید
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
خب بسم اله، همه مردم هم میگن با جنگ و زور میشه به حقمون برسیم.
پس یا زمان اتمام مذاکره را مشخص کنید یا قوی و با قدرت فقط جنگ تا پیروزی
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
شعار کافی،است.تبدیل وضعیت کارگران چی شد؟
۱
۶
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