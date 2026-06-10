مستمری مددجویان و خانوار‌های پشت نوبتی سازمان بهزیستی مربوط به خرداد ۱۴۰۵ بطور مستقیم به حساب ذی نفعان نهایی واریز و مستمری مددجویان کمیته امداد امام به حساب آن نهاد جهت پرداخت به ذی نفعان واریز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مستمری مددجویان و خانوار‌های پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به خرداد سال ۱۴۰۵ بطور مستقیم به حساب ذی نفعان نهایی واریز و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به حساب آن نهاد جهت پرداخت به ذی نفعان واریز شد.

مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان تحت پوشش و خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به خرداد‌ماه ۱۴۰۵ به مبلغ ۱۲۵ هزار و ۴۳۱ میلیارد ریال واریز شد.

مستمری خرداد سال جاری مددجویان کمیته امداد به مبلغ ۷۹ هزار و ۶۷۳ میلیارد ریال به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز که از طریق آن سازمان به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد.

همچنین مستمری مددجویان و خانوار‌های پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۴۵ هزار و ۷۵۸ میلیارد ریال بطور مستقیم به حساب مددجویان واریز شد.

برچسب ها: مستمری مددجویان بهزیستی ، مستمری مددجویان کمیته امداد
خبرهای مرتبط
مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) اردیبهشت ۱۴۰۵ واریز شد
یارانه‌های نقدی و مستمری خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی پرداخت شد
هیچ بهانه‌ای برای عدم پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی مددجویان وجود ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
خیراندیش
۲۳:۵۱ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
سلام من شوهرم قلبش بالن زدیم تا میتونست کار کرد واجاره دادیم الان سنش به 51رسیده دیگه به خدا توان کار کردن ندارد تو اجاره و مخارج خونه موندیم یه دختر دانش جو ودختر محصل دارم لطفاً کمکمون کنید رفتم کمیته میگه برو اینترنتی ثپت نام کن رفتم گفتن دهکت 4نمیشه حالا من باید چکار کنم
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جبارمیرزایی
۲۱:۲۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
چرا معیشت ما به خاطر تاخیرصدور پایان خدمت قطع شده وبه رقم ارائه دادن پایان خدمت دیگه حقوقمان وصل نشد و۶ماه است که می‌گویند اعتبار نداریم
۰
۵
پاسخ دادن
مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) خرداد ۱۴۰۵ واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ خرداد
برنامه‌ریزی برای ۱۲ عرضه اولیه در سال ۱۴۰۵+ فیلم
جزئیات قرارداد جدید احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر متصل به شبکه اعلام شد
آغاز رزمایش ملی پایش زنجیره کشاورزی/ شبکه نظارت بر آفت‌کش‌ها و قرنطینه متمرکز می‌شود
۲۲۸۰ میلیارد ریال خسارت جدید به مالکان خودرو‌های آسیب‌دیده از جنگ پرداخت شد
تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی دو ماه نخست سال جاری بیش از ۷۱ درصد رشد کرد
وزش باد شدید در نواحی شمال و شرق کشور طی ۵ روز آینده
سامانه جامع متمرکز ارزی رونمایی شد
افتتاح حدود ۱۶۰۰ واحد نهضت ملی مسکن تا دو ماه آینده
آخرین اخبار
وزش باد شدید در نواحی شمال و شرق کشور طی ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به تهران و شمال کشور/ تردد از چالوس به سمت جنوب ممنوع است
۱.۵ میلیارد دلار از واردات دارو و تجهیزات پزشکی در داخل تولید شد
افزایش ۳۶۱ درصدی استرداد مالیات فعالان اقتصادی
افتتاح حدود ۱۶۰۰ واحد نهضت ملی مسکن تا دو ماه آینده
انجام ۱۰ پرواز «هما» برای بازگشت حجاج در ۲۰ خرداد
۲۲۸۰ میلیارد ریال خسارت جدید به مالکان خودرو‌های آسیب‌دیده از جنگ پرداخت شد
تحقق عدالت آموزشی بدون تکیه بر فناوری ممکن نیست/ ۱۲۰ هزار دانش آموز مناطق کم برخوردار تحت پوشش قرار گرفتند
جزئیات قرارداد جدید احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر متصل به شبکه اعلام شد
آغاز رزمایش ملی پایش زنجیره کشاورزی/ شبکه نظارت بر آفت‌کش‌ها و قرنطینه متمرکز می‌شود
تقویت امنیت غذایی در کشور همزمان با برگزاری نمایشگاه/فرسایش خاک به ۲۰ تن در هکتار رسید
تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی دو ماه نخست سال جاری بیش از ۷۱ درصد رشد کرد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ خرداد
مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) خرداد ۱۴۰۵ واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ خرداد
برنامه‌ریزی برای ۱۲ عرضه اولیه در سال ۱۴۰۵+ فیلم
برنامه ای برای افزایش قیمت پروژه‌های نهضت ملی مسکن نداریم
سامانه جامع متمرکز ارزی رونمایی شد
پیشرفت ۴۰ درصدی فیزیکی واحد‌های نهضت ملی مسکن / آورده متقاضیان به ۴۶ همت رسید
۱۶ همت تسهیلات در حوزه زراعت و باغبانی پرداخت شد
آخرین وضعیت راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی/ ۴ درخواست فعال در نوبت صدور موافقت اصولی
تجارت خارجی متوقف نمی‌شود/ شناسایی و کار روی مسیرهای جایگزین
فرصت تازه برای تأمین برق پایدار صنایع/۳ هزار مگاوات برق آماده فروش در بازار برق
ترخیص ۱۱ هزار خودرو طی دو ماهه ابتدای امسال از گمرکات کشور
رونق بنادر کشور در گرو هوشمندسازی
رشد ۳۳ درصدی واردات از مجموعه اتحادیه اقتصادی اوراسیا
سال گذشته حدود ۴.۸ میلیارد دلار واردات از کشور‌های عضو اوراسیا داشتیم/ کریدور سبز برای محصولات کشاورزی در دستور کار است
رشد ۲۲ درصدی حجم تجارت با موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا محقق شد
کاهش ۸۰ درصدی معاملات مسکن در پایتخت
افزایش سهم مشترکان «خوش‌مصرف» در تهران/ برخورد با مشترکان بدمصرف در چارچوب قوانین صورت می‌گیرد