باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۲:۳۰ بامداد روز پنجشنبه ۲۱ خرداد در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی لیگ ملتهای ۲۰۲۶ به مصاف برزیل میرود.
مردان والیبال ایران در آستانه این دیدار یک نوبت تمرین توپی در سالن اصلی مسابقات داشتند و روبرتو پیاتزا در پایان این تمرین درباره تیم ایران، اظهار داشت: امروز آخرین روز قبل از شروع مسابقات است. در واقع آخرین روزی است که میتوانیم روی آنچه باید در بازی انجام دهیم، تمرکز کنیم.
او با بیان اینکه دوست دارم بگویم که باید آن را در بازی اجرا کنیم، تصریح کرد: سالن آماده است. جو خوب است و رئیس فدراسیون نیز همراه تیم است و از ما حمایت میکند.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره بازی با برزیل گفت: احساس من این است که فردا یک بازی فوقالعاده مقابل برزیل خواهیم داشت.