رئیس‌جمهور ترکیه با هشدار نسبت به پیشروی حملات رژیم اسرائیل در سوریه و لبنان، این اقدامات را تهدیدی مستقیم برای آنکارا خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، تاکید کرد که امنیت این کشور «نه از هاتای، بلکه از حلب، دمشق و بیروت آغاز می‌شود». او تصریح کرد که آنکارا اجازه نخواهد داد در کشور‌های منطقه عملکرد تحمیلی فرض شود و از کنار هرگونه تجاوزی که ترکیه را هدف قرار دهد، نخواهد گذشت.

اردوغان اظهار داشت که حملات رژیم تروریستی اسرائیل به سوریه و لبنان به مرحله‌ای رسیده است که تهدیدی مستقیم برای ترکیه نیز محسوب می‌شود. وی افزود: «ما اجازه نخواهیم داد در کشور‌های برادر ما واقعیت‌های اجباری تحمیل شود و در برابر هیچ حمله‌ای که آنها را هدف قرار دهد، سکوت نخواهیم کرد.»

او با اشاره به اینکه رژیم تروریستی اسرائیل با وجود هشدار‌های کشور‌های منطقه، از خروج از لبنان امتناع کرده و به عملیات نظامی خود ادامه می‌دهد، خاطرنشان کرد که این رژیم تروریستی در پهنه جغرافیایی وسیعی آشوب به پا کرده و به «تهدیدی برای بشریت» تبدیل شده است. وی هشدار داد که بهای تداوم «گردن‌کشی‌های اسرائیل» را نه تنها غرب آسیا، بلکه کل بشریت خواهد پرداخت.

رئیس‌جمهور ترکیه با تاکید بر اینکه کشورش به‌خوبی از «هدف نهایی اوهامِ سرزمین موعود» آگاه است، تصریح کرد که آنکارا اجازه نخواهد داد این نقشه‌ها محقق شود. او همچنین نسبت به درگیر شدن در هرگونه ماجراجویی که در خدمت «شبکه کشتار صهیونیستی» باشد، هشدار داد.

اردوغان متوقف کردن رژیم تروریستی اسرائیل را یک «مسئولیت مشترک انسانی» دانست و تأکید کرد که جلوگیری از تکرار تراژدی‌های تاریخی، وظیفه‌ای است که بر عهده جامعه بین‌المللی است. وی خواستار اقدامی جمعی برای پایان دادن به تنش‌های فزاینده در منطقه شد.

منبع: الاخبار

برچسب ها: رئیس جمهور ترکیه ، حمله به لبنان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
زیاد جو گیر نشو و خودت رو با ما مقایسه نکن
۱
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