شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حضور حماسی مردم شهیدپرور شهرستان صالح آباد استان همدان در تجمات اقتدار و مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در یکصد و یکمین شب از سلسله تجمعات مردمی «میثاق با رهبر شهید» و همزمان با فرارسیدن عید خجسته مباهله، شهر صالح‌آباد شاهد برگزاری آئین‌های باشکوهی بود که بر تجدید بیعت با آرمان‌های انقلابی، حمایت از جوانی جمعیت و تقدیر از حاملان کلام وحی تأکید داشت. این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین محلی، جلوه‌ای از اتحاد، معنویت و پایبندی به ارزش‌های دینی و انقلابی را به نمایش گذاشت. در اوج برنامه‌های معنوی این شب، مراسم تجلیل از حافظان قرآن دختر شهر صالح‌آباد برگزار شد. این آئین که با حضور مادر شهید والامقام ابوالفتح رسولی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج و مسئول ستاد اقامه نماز جمعه بخش، برگزار گردید، فرصتی برای تکریم تلاش‌ها و مجاهدت‌های دختران حافظ قرآن بود.

حضور مادر شهید رسولی در این مراسم، یادآور شد که راه شهدا با نور قرآن و تربیت نسل‌های مؤمن و فرهیخته، همچنان زنده است. این تجمعات مردمی که با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از اقتدار نظام اسلامی پایان یافت، بار دیگر پیام استقامت، ولایت‌مداری، توجه به خانواده و پاسداشت ارزش‌های دینی و فرهنگی را از سوی مردم صالح‌آباد به گوش جهانیان رساند.

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منبع: حسن میرزایی - همدان

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