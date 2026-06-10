باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالاسلام علیرضا شاهسونی در نشست خبری با اشاره به سه دهه فعالیت مستمر این مجموعه گفت: مؤسسه بیتالاحزان از سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را آغاز کرده و امروز پس از حدود ۳۰ سال تلاش جهادی و خستگیناپذیر، از یک مجموعه محلی به نهادی ملی و بینالمللی در حوزه آموزش و ترویج قرآن کریم تبدیل شده است.
او با بیان اینکه این مؤسسه اکنون بیش از ۲۰۰ شعبه در نقاط مختلف کشور دارد، افزود: بیتالاحزان را میتوان تنها مؤسسه قرآنی برخاسته از یک شهرستان دانست که موفق شده شبکهای گسترده از شعب را در سطح کشور ایجاد کند و خدمات آموزشی و فرهنگی خود را به صورت ملی ارائه دهد.
مدیر مؤسسه بیتالاحزان اظهار کرد: فعالیتهای این مجموعه در دو بخش تخصصی و عمومی دنبال میشود. در بخش تخصصی، ۱۵ مرکز شبانهروزی حفظ قرآن کریم فعال است که قرآنآموزان طی یک دوره یکساله ضمن حفظ کامل قرآن، با مفاهیم، تفسیر، علوم و آداب قرآنی نیز آشنا میشوند.
شاهسونی یکی دیگر از برنامههای شاخص این مؤسسه را طرح ملی «رحله» عنوان کرد و گفت: این طرح ویژه ایام تابستان و اوقات فراغت دانشآموزان است و شرکتکنندگان طی حدود ۵۰ روز به صورت شبانهروزی در کنار حفظ قرآن، از برنامههای تربیتی، فرهنگی، تفریحی، اردویی و مسابقاتی بهرهمند میشوند.
او ادامه داد: دوازدهمین دوره طرح ملی رحله امسال در ۳۷ مرکز و ۱۳ استان کشور برگزار خواهد شد. در ۱۱ دوره گذشته بیش از ۲۰ هزار نفر در این طرح شرکت کردهاند و بسیاری از آنان موفق به حفظ یک تا چند جزء قرآن کریم شدهاند.
مدیر مؤسسه بیتالاحزان با اشاره به اجرای طرح «حفظ همراه با تحصیل» افزود: در حال حاضر حدود ۴۰ مرکز حفظ همراه با تحصیل در سطح کشور فعال است که دانشآموزان در کنار ادامه تحصیل، برنامه حفظ قرآن را نیز دنبال میکنند و نتایج بسیار خوبی در حوزههای علمی و قرآنی به دست آمده است.
او همچنین از فعالیت ۷۰ مهد و پیشدبستانی قرآنی در استان فارس خبر داد و گفت: سالانه بیش از سه هزار کودک در این مراکز تحت آموزشهای قرآنی و تربیتی قرار میگیرند.
شاهسونی با اشاره به گسترش آموزشهای مجازی قرآن کریم اظهار کرد: با توجه به شرایط امروز جامعه و ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین، آموزش مجازی به یکی از مهمترین بسترهای ترویج فرهنگ قرآنی تبدیل شده و مؤسسه بیتالاحزان نیز در این حوزه فعالیت گستردهای دارد.
او افزود: تاکنون بیش از ۱۰۰ ساختمان قرآنی در نقاط مختلف کشور با مشارکت خیران ساخته و وقف فعالیتهای قرآنی شده است و این روند همچنان ادامه دارد.
مدیر مؤسسه بیتالاحزان با اعلام آغاز ثبتنام دورههای تابستانی و یکساله حفظ قرآن گفت: ثبتنام طرح رحله و مراکز شبانهروزی حفظ قرآن تا دهم تیرماه ادامه دارد و دورهها پس از پایان امتحانات دانشآموزان آغاز خواهد شد. افراد ۱۳ تا ۲۲ سال میتوانند در این طرحها شرکت کنند.
شاهسونی با اشاره به دستاوردهای این مجموعه در حوزه تربیت حافظان قرآن اظهار کرد: تاکنون بیش از سه هزار حافظ کل قرآن کریم و بیش از ۷۰ هزار حافظ اجزای قرآن در مؤسسه بیتالاحزان تربیت شدهاند.
او همچنین از فعالیتهای بینالمللی این مؤسسه خبر داد و گفت: تاکنون از ۱۶ کشور جهان متقاضی حضور در دورههای حفظ قرآن بیتالاحزان داشتهایم و بیش از ۴۰۰ قرآنآموز خارجی در این مراکز آموزش دیدهاند. در حال حاضر نیز حدود ۵۰ نفر از کشورهای مختلف در دورههای آموزشی مؤسسه مشغول تحصیل هستند.
مدیر مؤسسه بیتالاحزان افزود: بهتازگی تفاهمنامهای با جامعهالمصطفی العالمیه امضا شده است که فرآیند حضور و دریافت ویزای آموزشی برای علاقهمندان خارجی حفظ قرآن را تسهیل میکند.
او درباره آینده شغلی حافظان قرآن نیز گفت: فعالیتهای قرآنی علاوه بر آثار فرهنگی و تربیتی، ظرفیت بالایی در حوزه اشتغالزایی دارند. هماکنون بیش از یکهزار و ۵۰۰ نفر از نیروهای تربیتشده در مجموعه بیتالاحزان در شعب مختلف این مؤسسه مشغول فعالیت هستند.
شاهسونی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوانین موجود، حافظان قرآن از امتیازات مختلفی از جمله سهمیه ورود به دانشگاه فرهنگیان، تسهیلات تحصیلی در دانشگاههای شهریهپرداز و برخی مزایای مرتبط با خدمت سربازی برخوردار هستند که این موضوع میتواند انگیزه جوانان برای ورود به عرصه حفظ قرآن کریم را افزایش دهد.