باشگاه خبرنگاران جوان - رضا محمدی شهردار منطقه با اشاره به برنامه ریزی و تفاهم نامه امضاء شده میان شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) و مدیریت شهری منطقه اظهار داشت: بر همین اساس مقرر شد تا اراضی مورد نظر برای احداث پایانه مرکزی خط سه و نخستین ایستگاه از خط یازده مترو تأمین و پس از آن فاز اجرائی این دو اقدام زیر ساختی در این بخش از پایتخت آغاز شود.

وی ادامه داد: کارگاه عمرانی پایانه مرکزی بخش جنوبی خط ۳ و ایستگاه نخست خط ۱۱ مترو قرار است در اوایل خیابان منصور عمرانی و مجاورت بیمارستان تخصصی کودکان حکیم تجهیز و راه اندازی شود.

به گفته این مقام مسئول، مدیریت شهری منطقه برای توسعه بخش جنوبی خط ۳ مترو، احداث ایستگاه بیمارستان کودکان حکیم، توقفگاه رام قطار‌ها و همچنین نخستین ایستگاه از خط یازده در مجموع بالغ بر سیزده هزار متر مربع زمین به شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) اختصاص داده است.