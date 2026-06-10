شهردار منطقه ۱۸ گفت: در راستای تقویت زیر ساخت‌های بخش حمل و نقل عمومی و سهولت در دسترسی شهروندان به این نوع از خدمات، پایانه مرکزی خط سه و نخستین ایستگاه از خط یازده مترو بطور همزمان احداث می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  رضا محمدی شهردار منطقه با اشاره به برنامه ریزی و تفاهم نامه امضاء شده میان شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) و مدیریت شهری منطقه اظهار داشت: بر همین اساس مقرر شد تا اراضی مورد نظر برای احداث پایانه مرکزی خط سه و نخستین ایستگاه از خط یازده مترو تأمین و پس از آن فاز اجرائی این دو اقدام زیر ساختی در این بخش از پایتخت آغاز شود. 

وی ادامه داد: کارگاه عمرانی پایانه مرکزی بخش جنوبی خط ۳ و ایستگاه نخست خط ۱۱ مترو قرار است در اوایل خیابان منصور عمرانی و مجاورت بیمارستان تخصصی کودکان حکیم تجهیز و راه اندازی شود. 

به گفته این مقام مسئول، مدیریت شهری منطقه برای توسعه بخش جنوبی خط ۳ مترو، احداث ایستگاه بیمارستان کودکان حکیم، توقفگاه رام قطار‌ها و همچنین نخستین ایستگاه از خط یازده در مجموع بالغ بر سیزده هزار متر مربع زمین به شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) اختصاص داده است.

برچسب ها: شهرداری ، مترو
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