شبکه بانکی در طی دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۱۸۵۶۷.۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۱.۷ درصد افزایش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی دوماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۸۵۶۷.۹ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۷۷۵۴.۲ هزار میلیارد ریال (معادل ۷۱.۷ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱۴۴۰۱.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۶ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۴۱۶۶.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۴ درصد به مصرف¬کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

گفتنی است، تسهیلات پرداختی دوماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۱۲۷۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۱۰۸۱۳.۶ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.

جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی دوماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی دوماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۲۱۴۹.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۸۴.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۲۰۲۷.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۴۸.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.

جدول یک

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در دوماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ معادل ۵۷۶۱.۱ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۷.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۲۱۴۹.۵ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۶۳۱۴.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۹۱.۲ درصد آن (مبلغ ۵۷۶۱.۱ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۵ می‌باشد.

 تسهیلات خرد (کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال)

 از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۳۴۹۹.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۸ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۱۲۷.۷ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۳۶۲۶.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۹.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. 

شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۲.۴ درصد در جدول‏-۱، به ۲۳.۰‏‏ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد. (جدول ۲)

جدول ۲

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: بانک مرکزی ، شبکه بانکی ، پرداخت تسهیلات
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