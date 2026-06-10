باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - محمد جعفری معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در دیدار با جعفر مردانی استاندار چهارمحالوبختیاری، توسعه فضاهای ورزشی دانشآموزی را از اولویتهای وزارت آموزش و پرورش در راستای تحقق عدالت آموزشی و تربیتی دانست.
وی با اشاره به اجرای طرح میدان همدلی برای ایجاد، بهسازی و بهینهسازی فضاهای ورزشی مدارس با مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: در کنار تکمیل پروژههای نیمهتمام توسط سازمان نوسازی، توسعه زیرساختهای ورزشی مدارس با جدیت دنبال میشود.
جعفری با بیان اینکه سرانه فضای ورزشی آموزش و پرورش در کشور ۴۸ صدم مترمربع است، افزود: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه این سرانه باید به یک مترمربع افزایش یابد.
وی با تقدیر از همکاری و حمایت استاندار چهارمحالوبختیاری در اجرای طرحهای مشارکتی، گفت: سرانه فضای ورزشی دانشآموزی استان در پی تفاهمنامه مشترک سال گذشته به ۶۵ صدم مترمربع رسیده است.
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش از انعقاد تفاهمنامه جدید برای اجرای ۸۸ پروژه ورزشی در استان خبر داد و افزود: این پروژهها شامل زمینهای چمن مصنوعی، کفپوشهای روباز، تکمیل سالنهای نیمهتمام و کلاسهای درس تربیت بدنی است که زمینه ارتقای سرانه ورزشی مدارس استان را فراهم میکند.