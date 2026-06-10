باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «لی جائه-میونگ»، رئیسجمهور کره جنوبی، اظهار داشت که جنگ میان ایران و آمریکا، فرصتهای دستکشیدن کره شمالی از برنامه تسلیحات هستهایاش را کاهش داده است.
وی همچنین بار دیگر بر تعهد کره جنوبی به عدم اشاعه تسلیحات هستهای تاکید کرد و به این نشریه انگلیسی گفت که دستیابی کشورش به سلاح هستهای، امری نامطلوب و غیرواقعبینانه است.
طبق گزارش این مجله، او در خصوص امور دفاعی به طور کلی گفت: «وقتی نوبت به دفاع از ملتمان میرسد، ما باید خودمان زمام امور را به دست بگیریم.»
شایان ذکر است که در ماههای اخیر، رسانهها و تحلیلگران بارها اشاره کردهاند که در پی حملات آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل به ایران، سران کره شمالی بیش از پیش بر ضرورت حفظ و گسترش زرادخانه هستهای خود تاکید کردهاند.
براساس گزارش رویترز موضع امروز پیونگیانگ نسبت به دهههای قبل تغییر کرده است. قبلا در ظاهر درباره «خلع سلاح هستهای» مذاکره میکرد، اما اکنون مقامات کره شمالی آشکارا میگویند که وضعیت هستهای این کشور «غیرقابل بازگشت» است و آمریکا باید واقعیت کره شمالیِ هستهای را بپذیرد.
منبع: آر تی