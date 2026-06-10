باشگاه خبرنگاران جوان - شهردار مشهد روز چهارشنبه در آیینی که یه همین مناسبت برگزار شد گفت: در منطقه ثامن به دلیل غفلت خیلی از بناهای تاریخی تخریب شده اما اکنون احیای بناهای تاریخی و هویتی با جدیت پیگیری میشود و بناهای تاریخی توسط شهرداری شناسایی و تابلوی ثبت میراث تاریخی برای این بناها نصب میشود.
محمدرضا قلندر شریف ادامه داد: تعدادی از این بناها توسط شهرداری تملک و بازسازی شده و به مالکان نیز مشوقهایی از جمله اعطای مجوز بازسازی رایگان با مشاوره و معرفی افراد متخصص برای بازسازی تعلق میگیرد.
وی اضافه کرد: طی ۲ سال اخیر ۱۸ بنای تاریخی در منطقه ثامن احیا شده و برای امسال نیز احیای ۲۰ بنای دیگر با همت مردم در دستور کار است.
شهردار مشهد گفت: بازار فرش مشهد نیز تاریخ ارزشمندی پست سر گذاشته و با بهسازی آن مسیر تشرف به حرم رضوی نیز احیا شده است همچنین تمام مسیرهای تشرف در بافت تاریخی منطقه ثامن در حال بهسازی است.
قلندر شریف افزود: بازار تاریخی فرش، به دلیل فرسودگی بناها و مخاطرات جدی ناشی از پوششهای چوبی و سیمکشیهای غیراستاندارد، به یک کانون خطر در مرکز شهر تبدیل شده بود از این رو طرح بازسازی این بازار در دستور کار قرار گرفت و با جدیت پیگیری شد.
وی اضافه کرد: امیدواریم احیای بازار فرش مشهد الگویی برای بازسازی بافت های فرسوده در سطح کشور باشد.
شهردار منطقه ثامن مشهد نیز در این مراسم اظهار کرد: قدمت بازار فرش به تاریخ مشهد برمیگردد و این بازار تاریخی سال ۱۳۸۴ به عنوان میراث تاریخی ثبت شد.
حسین عبداللهزاده اضافه کرد: سال ۱۳۹۷ مطالعات بازپیرایی و بهسازی این بازار آغاز شد و امروز این طرح به پایان رسید.
وی افزود: در این بازار سه اثر تاریخی شامل « حوض آب انبار، مسجد ۷۲ تن و حمام قلی بیک» وجود دارد همچنین این بازار دارای ۲۴ گنبد و ۵۵ حجره و مغازه است.
شهردار منطقه ثامن مشهدگفت: این طرح در مسیری به طول ۱۱۵متر و مساحتی افزون بر ۷۲۰ متر مربع اجرا شد و بازسازی و احیای ۲۴ گنبد باشکوه و اجرای زیرساختهای نوین نورپردازی از بخشهای مهم این طرح است.
رییس شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این آیین گفت: میراث فرهنگی بخشی از تمدن ایرانزمین است و باید حفظ شود.
حسن موحدیان افزود: در طرح بازپیرایی بازار فرش درهای قدیمی و چوبی حجرهها نیز باید مورد استفاده قرار میگرفت اما این موضوع اجرایی نشده که میخواهیم این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
منبع:ایرنا