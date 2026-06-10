باشگاه خبرنگاران جوان - مریم جلیلیمقدم روز چهارشنبه با تشریح جزئیات این مانور ملی که با شعار «از مقاومت در جنگ تا امنیت غذایی» طی روزهای ۱۹ و ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ در حال اجراست، افزود: این اقدام حاکمیتی با تأکید وزیر جهاد کشاورزی و مشارکت همهجانبه دستگاههای نظارتی، قضایی و انتظامی، با هدف صیانت از حقوق عامه و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی آغاز شده است.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به تمرکز ویژه این مانور بر مقابله با نهادههای غیراستاندارد، تصریح کرد: محور اصلی عملیات بر شناسایی، توقیف و جمعآوری آفتکشهای غیرمجاز، ممنوعه، قاچاق، تقلبی و تاریخگذشته استوار است. در همین راستا، گروههای کارشناسی در سراسر کشور، تمامی کارخانجات تولیدی، انبارها، شرکتهای توزیع و داروخانههای گیاهپزشکی را تحت بازرسیهای فنی قرار میدهند تا انضباط زنجیره عرضه بهطور کامل محقق شده و با متخلفان و احتکارکنندگان قاطعانه برخورد شود.
جلیلیمقدم با قدردانی از همافزایی دستگاههای متولی گفت: این مأموریت حساس با فرماندهی سازمان حفظ نباتات کشور و همکاری مدیریتهایحفظ نباتات، حراست و بازرسی سازمانهای جهاد کشاورزی استانها، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی، پلیس امنیت اقتصادی، پلیس اماکن، تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا میشود؛ حضوری همهجانبه که ضامن اثربخشی و سرعت این پایش ملی است.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور ارزیابی توان فنی نیروهای استانی و سنجش انطباق فعالیتها با دستورالعملهای علمی را از دیگر اهداف این مانور برشمرد و خاطرنشان کرد: یافتهها و دادههای حاصل از این پایش میدانی، مبنای بازنویسی دستورالعملهای فنی، ارتقای آموزشها و همچنین بازطراحی متمرکز و یکپارچه شبکه نظارت ملی قرار خواهد گرفت تا رصد مستمر عملکرد واحدهای نظارتی در کشور بیش از پیش تسهیل شود.
وی از استمرار این پایشها در قالب مانورهای فصلی و بازرسیهای منظم ماهیانه در سال ۱۴۰۵ خبر داد و تصریح کرد: نظام نظارت در بخش حفظ نباتات، ستون پایداری امنیت غذایی است و پایش علمی و دادهمحور این زنجیره، علاوه بر طرد قانونگریزان، بستری مطمئن برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان قانونمدار این بخش فراهم میکند.