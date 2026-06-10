باشگاه خبرنگاران جوان - کاووس همتی اظهار کرد: بیشترین سطح مبارزه با ملخ مراکشی در شهرستان کازرون بعنوان کانون اصلی این آفت، به مساحت ۱۹ هزار هکتار صورت انجام شده است.
او افزود: این عملیات با هدف جلوگیری از خسارت ملخها به مزارع غلات، علوفه و باغات استان، با استفاده از روشهای مکانیکی و شیمیایی و با رعایت کامل اصول ایمنی و زیستمحیطی اجرا شده است.
به گفته همتی؛ ملخ مراکشی یکی از آفات مهم دورهای در مناطق جنوبی و غربی استان است که در صورت عدم کنترل بهموقع، میتواند خسارات سنگینی به محصولات کشاورزی وارد کند. عملیات مبارزه در مرحله بحرانی (مرحله پوره) و قبل از بالغ شدن و پرواز ملخها انجام شده تا از گسترش آنها به سایر مناطق جلوگیری شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: نتایج این عملیات شامل حفاظت از بیش از ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و باغی استان، جلوگیری از خسارت اقتصادی قابل توجه به کشاورزان و باغداران و کنترل موفق آفت است. سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با آمادگی کامل، پایش مداوم جمعیت ملخها را ادامه داده و در صورت مشاهده افزایش جمعیت در سایر شهرستانها، عملیات کنترل را گسترش خواهد داد
پایان عملیات مبارزه با علفهای هرز در مزارع گندم و جو فارس
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از اتمام موفقیتآمیز عملیات مبارزه با علفهای هرز در ۳۹۷ هزار هکتار از مزارع گندم و جو این استان خبر داد.
جاوید عباسی بیان کرد: این عملیات که با هدف ارتقای کیفیت و افزایش عملکرد محصولات استراتژیک کشاورزی انجام شد، از دیماه سال گذشته در مناطق جنوبی آغاز و تا نیمه خردادماه در شهرستانهای شمالی به پایان رسید.
او با اعلام این خبر تصریح کرد که در این طرح، مجموعاً ۳۲۱ هزار هکتار گندم آبی و دیم و ۷۵ هزار هکتار جو آبی و دیم تحت پوشش عملیات سمپاشی قرار گرفتند.
این مقام مسئول عنوان کرد: که زمانبندی دقیق و اجرای عملیات مطابق با اقلیم مناطق مختلف استان، نقش مؤثری در موفقیت این طرح داشته است.
عباسی رعایت اصول فنی و توصیههای کارشناسی را عامل اصلی در پایداری کنترل علفهای هرز دانست.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اهمیت استفاده از علفکشها با مکانیسمهای اثر متفاوت و رعایت دقیق دُز توصیهشده، خاطرنشان کرد: این رویکرد علمی علاوه بر پیشگیری از مقاومت گیاهی، به بهبود چشمگیر کیفیت برداشت نهایی محصولات گندم و جو در استان کمک شایانی کرده است.
بقایای گیاهی را حفظ کنید، آتش نزنید
سرپرست مدیریت امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: با توجه به با آغاز فصل برداشت گندم در استان فارس حفظ بقایای گیاهی در سطح مزارع ضروری است و کشاورزان از آتش زدن بقایا خودداری کنند.
مجید صفری با اشاره به اهمیت مدیریت پایدار خاک بیان کرد: کشاورزان موظفند حداقل ۳۰ درصد از بقایای گیاهی برداشت گندم را بهعنوان پوشش محافظ بر سطح خاک نگه دارند و صرفاً مابقی آن را از مزرعه خارج کنند.
این مقام مسئول عنوان کرد: حفظ بقایای گیاهی در سطح مزارع مزایای متعددی برای سلامت خاک و افزایش بهرهوری بلندمدت زمینهای کشاورزی به همراه دارد.
او اظهار کرد: از منظر علمی، بقایای گیاهی باقیمانده روی سطح خاک همچون سدی طبیعی عمل میکنند که سرعت تبخیر رطوبت از سطح خاک را بهطور چشمگیری کاهش میدهد. این پوشش گیاهی با ایجاد سایه و کاهش دمای سطح خاک، تبخیر را تا ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به خاک بدون پوشش کاهش میدهد. در نتیجه رطوبت در دسترس ریشه گیاهان بعدی افزایش یافته و نیاز آبی مزرعه در کشت بعدی کمتر میشود.
صفری توضیح داد: بقایای گیاهی پس از تجزیه توسط میکروارگانیسمهای خاک، به ماده آلی تبدیل میشوند. ماده آلی خاک یکی از مهمترین شاخصهای سلامت و حاصلخیزی خاک محسوب میشود، زیرا ظرفیت نگهداشت آب در خاک را افزایش میدهد، ساختمان خاک را بهبود بخشیده و از فرسایش جلوگیری میکند، عناصر غذایی نظیر نیتروژن، فسفر و گوگرد را بهتدریج در دسترس گیاه قرار میدهد و pH خاک را متعادل نگه میدارد.
سرپرست مدیریت امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس توصیه کرد: کشاورزان با استفاده از روشهای به زراعی به افزایش مواد آلی خاک کمک نمایند تا ضمن حفظ سلامت خاک، بهرهوری مزرعه در بلندمدت تضمین شده و کشاورزان از منافع اقتصادی پایدار بهرهمند شوند.
کشت تابستانه سیبزمینی در ۱۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز عملیات کشت تابستانه محصول سیبزمینی در سطح ۱۳۰۰ هکتار از اراضی مستعد استان خبر داد و پیشبینی کرد که بیش از ۵۰ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود.
مجید صفری با تشریح جزئیات این طرح تولیدی اظهار کرد: با توجه به پهناور بودن استان فارس و دارا بودن اقلیم های متفاوت امکان کشت سیب زمینی در تمام فصول در مناطق مختلف استان وجود دارد.
او تصریح کرد: با توجه به برنامهریزیهای انجام شده و بهرهگیری از ارقام اصلاحشده و روشهای نوین آبیاری، انتظار میرود در تابستان جاری شاهد افزایش بهرهوری در تولید این محصول استراتژیک باشیم.
صفری در ادامه با اشاره به توازن در عرضه و تقاضای بازار اضافه کرد: میزان مصرف سیبزمینی در استان فارس طی فصل تابستان به طور دقیق برآورد شده است و بر اساس پیشبینیهای صورتگرفته، پس از تأمین کامل نیاز مصرفی داخلی استان، حدود ۲۶ هزار تن مازاد تولید خواهیم داشت که این حجم از محصول برای تنظیم بازار و ارسال به سایر استانهای کشور روانه میادین ترهبار خواهد شد.
این مقام مسئول افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اعزام کارشناسان پهنهبندی به مناطق زیر کشت، نظارت دقیقی بر مراحل داشت، تغذیه گیاهی و مبارزه با آفات اعمال میکند تا ضمن افزایش راندمان در واحد سطح، سلامت محصول نهایی نیز تضمین شود.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی فارس خاطرنشان کرد: توسعه کشتهای تابستانه با هدف پایداری تولید و جلوگیری از نوسانات قیمتی انجام میشود و امیدواریم با همکاری کشاورزان زحمتکش، شاهد دستیابی به اهداف تولیدی تعیینشده برای سال جاری باشیم.
شروع گردهافشانی انجیر دیم در شهرستان نیریز
مدیر جهادکشاورزی شهرستان نیریز گفت: گردهافشانی درختان انجیر دیم نیریز در سطحی بالغ بر ۴۰۰۰ هکتار از باغهای این شهرستان شروع شده است.
نادر زارعی با بیان اینکه نیریز یکی از قطبهای تولید انجیر استان و کشور است افزود: «بردهی» انجیرستانهای این شهرستان از اوایل خردادماه آغاز شده است و تا تیرماه ادامه دارد.
او با اشاره به اهمیت «بردهی»، اظهارکرد: گردهافشانی بر اساس معیارهای خاص نسبت به سن درختان با مشاوره کارشناسان انجام میشود و به لحاظ فنی، زمانی که قطر میوه انجیر خوراکی به ۹ تا ۱۳ میلی متر برسد بهترین زمان گرده افشانی است.
به گفته او؛ ۹۸درصد از ارقام انجیر باغها رقم سبز صادارتی است که این رقم از انجیر موجود در شهرستان برای تولید میوه نیاز به انجام گرده افشانی توسط زنبور بلاستوفاگا دارد.
این مقام مسئول تصریحکرد: انواع ارقام گرده افشان موجود، دانه سفید، قاسمی (پوزدنبالی)، کوهکی، تومسجدی، خرمایی، ویل وحشی، شاه انجیری، دانهسبز، آتشی، فریدونی، آبگزی، سربسته و مهارلویی است که رقمهای «برانجیر» استفاده شده در نی ریز بیشتر قاسمی و دانه سفید میباشد و از شهرهای همجوار، چون ایج و استهبان تأمین میشود.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان نیریز با بیان اینکه در حال حاضر قیمت برانجیر متغیر است؛ خاطرنشانکرد: «بری» قابل استفاده و مفید است که زرد و زیادرس نباشد و زنبور گرده افشان (بلاستوفاگا) کافی و گرده مناسب برای تلقیح میوههای خوراکی داشته و فاقد آفت زنبور نارنجیرنگ «ترومیده» باشد.
زارعی همچنین تأکیدکرد: در زمان گردهافشانی انجیر، باید دقت شود «میوه بَر» آسیب نبیند و کمترین فشار به آن وارد تا تلفات زنبور آن کم و در نتیجه با افزایش طول عمر آن، فرصت و تعداد دفعات خروج زنبورها بیشتر شود.
او گفت: دمای مناسب گرده افشانی هفده تا بیست و پنج درجه سانتیگراد است و گرده افشانی باید صبح زود یا عصر انجام شود.
زارعی ابرازکرد: گرمای ظروف فلزی باعث از بین رفتن زنبور گرده افشان، چروکیدگی برانجیر و بسته شدن دهانه آن میشود؛ شکار زنبور توسط مورچه ها، کپک زدن برها به دلیل باقی ماندن از سال قبل در ظروف، قرار گرفتن دهانه میوهها بر روی هم و بستن دهانه و عدم خروج زنبور نیز کاهش کیفیت گردهافشانی را به دنبال دارد.
این مقام مسئول تصریحکرد: استفاده از توری بجای قوطی فلزی برای نقاطی که بادخیز نیست و بهویژه لیوانهای کاغذی، گزینه مناسبی است اگر درجه حرارت به ۳۸ درجه سانتیگراد برسد و یا رطوبت ۶۰ درصد شود، طول عمر زنبور بلاستوفاگا ۲۰ دقیقه میشود.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان نیریز افزود: تعداد دفعات بر دادن میتواند سه تا هفت مرتبه باشد، که در شرایط خشکسالی باید کمترین باشد.
زارعی اظهارکرد: میوههای درخت «برانجیر» غیرخوراکی و دارای گلهای نر و ماده هستند؛ درخت گرده افشان در سال معمولاً سه محصول پاییزه، زمستانه و بهاره تولید میکند که زنبورهای میوه بهاره از آن خارج میشوند و به دنبال محصول پاییزه برای تخمگذاری میگردند که به طور ناخواسته وارد میوه انجیر خوراکی میشوند و عمل گرده افشانی را انجام میدهند.
او تصریحکرد: انجیر از جمله گونههای کم آب بر و مقاوم به خشکی است که سطح زیر کشت آن در حال توسعه و از جمله مشکلات آن کمبود باغهای «بر انجیر» در سطح شهرستان است که میطلبد انجیرکاران، کاشت درختان برانجیر را در اولویت برنامه کاری خود قراردهند.
منبع: جهاد کشاورزی فارس